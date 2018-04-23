彭博捐450萬美元支持《巴黎協定》

2018-04-23 23:27 聯合報 記者 聯合報 記者 王麗娟 ╱即時報導



美國紐約市前市長、億萬富豪彭博（Michael Bloomberg） 22日宣布，他計畫今年捐款450萬美元（約台幣1億3000萬元 ) ，支持應付全球氣候變遷的《巴黎協定》，以彌補美國退出該項協定，不履行金錢承諾產生的缺口 。彭博說，他有責任協助保護環境。

彭博接受電視時事節目《Face the Nation》訪問時如是宣布。他說：「美國曾經作出承諾，身為美國人，政府不做的，我們有責任去做。我有能力做。是的。我會開給他們（執行《巴黎協定》的機構）一張支票，支付美國聯邦政府原本答應的金錢承諾。」

美國和187個國家2015年底簽署《巴黎協定》，同意採取有效措施減排溫室氣體，目標是讓全球氣溫維持在高於工業革命之前的水平攝氏兩度的範圍內。不過，川普總統入主白宮後，去年6月宣布已正式通知聯合國，美國打算退出《巴黎協定》，成為唯一退出國家。

星島日報報導，彭博說：「如果繼續做我們現在所做的事，十分危險。如果人人都去做正確的事，便會更加美好。如果有一些人或一些國家去做正確的事，我們全都受惠。」

彭博卸任紐約市長一職後，仍在政壇和工商界發揮影響力，經常就社會議題發聲。川普去年宣布退出《巴黎協定》決定後，彭博與「美國市長會議」的成員表達反對立場。他們揚言，不會理會聯邦政府的政策，繼續扛起責任，達成《巴黎協定》所定的減排目標。

不過，彭博在節目中表示，雖然川普態度強硬且經常公開抨擊《巴黎協定》，他仍希望他能回心轉意。