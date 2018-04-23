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川普首次接待國是訪問 考驗與馬克宏交情

2018-04-23 21:21中央社 華盛頓23日綜合外電報導

法國總統馬克宏與美國總統川普。 歐新社
法國總統馬克宏與美國總統川普。 歐新社
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法國總統馬克宏今天將飛抵華府展開3天國是訪問，有關伊朗和貿易等關鍵議題，他和美國總統川普將試圖化解重大歧見，這預料也將測試兩人經常被誇耀的「友誼」。

出訪前夕，馬克宏（Emmanuel Macron）接受美國電視節目「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）訪問，透露他在一些議題上很可能向川普闡述的論點。這些議題包括美國的貿易行動、敘利亞衝突和川普揚言退出而岌岌可危的伊朗核子協議。

法新社報導，這將是川普上任一年餘來首度接待外國元首國是訪問，但上述棘手議題將不會是最受關注焦點，而是40歲的馬克宏和71歲的川普之間友好關係將吸引最多目光。

不到一年前，馬克宏和夫人碧姬（BrigitteMacron）才在巴黎艾菲爾鐵塔2樓的餐廳作東，與到訪的川普和夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）共進私人晚餐。川普夫婦今晚也將先在美國首任總統華盛頓的故居佛南山莊（Mount Vernon），以私人晚宴款待馬克宏夫婦。

美聯社報導，川普任期第一年沒有任何國家元首前來國是訪問，創接近100年來美國總統首例，這使得馬克宏明天的正式行程益顯重要。

川普入主白宮以來首場國是訪問和國宴，準備工作數月前已開始。川普明天將以白宮的華麗國宴招待馬克宏，慶祝近250年的美法友好關係。

上回美國總統接待來訪法國總統是在2014年，當時擔任白宮社交秘書的柏納（Jeremy Bernard）表示：「聽起來他們（白宮）目前規劃（的晚宴）會很精彩。」

伊朗預料將是馬克宏訪美期間首要議題。川普已訂下5月12日的期限，要求歐洲在此之前「解決」2015年伊朗核子協議的「缺陷」，否則美國將退出協議。

已成為川普最喜愛歐洲夥伴的馬克宏則在昨天受訪時，代表歐洲敦促川普勿撕毀伊朗協議。他說：「對付伊朗，我沒有任何備案（Plan B）。」他還說，除了2015年的協議，他們可限制伊朗的飛彈計畫和區域影響力。

針對另個棘手議題貿易，馬克宏將重申歐洲要求，盼美方務必給予新鋼鋁關稅的豁免權。歐洲的暫時豁免權將在數天後到期。馬克宏在訪問中說：「你不該和盟友打貿易戰。」

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