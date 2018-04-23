急解釋！受訪時稱會投票給川普 仙妮亞唐恩發文道歉

2018-04-23 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



加拿大歌手仙妮亞唐恩（Shania Twain）23日為自己在接受衛報專訪時所說的一席話道歉，她稱自己若是美國人，將投票選川普當總統，即便他很無禮。

在周末播出的專訪內容中，仙妮亞唐恩告訴衛報說：「你想要直接或是有禮貌？我會投票支持一種坦率的感覺。」