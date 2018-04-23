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急解釋！受訪時稱會投票給川普 仙妮亞唐恩發文道歉

2018-04-23 16:22聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

加拿大歌手仙妮亞唐恩（Shania Twain）23日為自己在接受衛報專訪時所說的一席話道歉，她稱自己若是美國人，將投票川普當總統，即便他很無禮。

在周末播出的專訪內容中，仙妮亞唐恩告訴衛報說：「你想要直接或是有禮貌？我會投票支持一種坦率的感覺。」

在發言造成強烈反彈後，仙妮亞唐恩在推特上解釋自己當時沒準備好回答此問題，並稱自己反對任何形式的歧視且希望從自己公開立場中可清楚地讓人看到，她跟川普並無任何共同的道德信仰。

仙妮亞唐恩。美聯社
仙妮亞唐恩。美聯社
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