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九一一博物館辦5000米路跑 紀念死難者

2018-04-23 13:13世界日報 記者和釗宇／紐約報導

九一一國家紀念博物館(National September 11 Memorial & Museum)22日在曼哈頓下城舉辦第六屆5000米跑步和社區日活動，吸引跑步愛好者、警員、消防員等5000人到場，緬懷在九一一事件中犧牲的急救人員，不少華人也參加活動。

22日的跑步路線經過下城世貿中心遺址，終點在格林威治街(Greenwich St)和卡萊爾街(Carlisle St)交界，同時設社區日活動，參與者可寫下卡片，向九一一事件的2983名遇難者、以及恐擊後奮不顧身救人的警員和消防員寄託哀思。紐約市警也將幾隻警犬帶到現場，表演警犬訓練。

由於此次活動並非競賽，參賽者都比較輕鬆。最終瓦德(Evan Ward)第一個衝過終點線，他表示：「雖然過去11年來我經常參加跑步比賽，但這次是為紀念在九一一事件中的死難者，有特殊意義。」

76分局警員奧勒格雷(Emel Alegre)和朋友首次參加比賽，九一一事件發生時他還在上高中，「警員和消防員們當時奮不顧身的獻身精神深深激勵了我，也讓我立志獻身國家。後來我參了軍，退伍後成為警察，服務我的城市和社區。」

參賽者中也不乏華人的身影，在紐約工作的何一凡和女朋友就在其中。何一凡說，這是第一次參加跑步比賽，「紀念九一一事件的背景，也讓這次活動更有儀式感」。

消防員紐約警察

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