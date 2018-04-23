進名校華生：早設奮鬥目標易成功

2018-04-23 13:08 世界日報 記者林群╱紐約報導



李綺梨(右二)與徐家鵬(右一)表示，身為父母都是鼓勵、支持女兒徐世瑾(右三)，左一和左二是負責人劉凱文和鄧玉愉。(記者林群／攝影) 分享 facebook

畢業季臨近，不少華裔學生考上明星大學或是特殊高中，家長22日在法拉盛分享子女成功經驗，強調應及早讓孩子確立奮鬥目標，才容易產生讀書動力，最終考上心儀的學校。

考上史岱文森高中的學生家長孟進與陳揚表示，孩子陳植健原本不想考特殊高中，但周圍很多同學、朋友聊天時，都約好要一起考進史岱文森高中，因此產生唸書的動力，確立目標後學習態度大為改觀，最後夢想成真。

孟進指出，常有華裔家長對孩子嚴管、甚至打罵教育，但都成效不彰。只有讓孩子主動確立唸書目標，家長勤鼓勵，才能事半功倍。

獲哥倫比亞大學與麻省理工學院(MIT)等多所名校錄取的徐世瑾，其母親李綺梨和父親徐家鵬指出，女兒從小性格獨立且要強，早早就對未來設下許多規畫，從八年級起已代表學校出去比賽並得獎，自己獨打一片江山。身為父母，他們都站在鼓勵、支持的角度，不刻意強迫女兒迎合長輩要求。孩子自己選擇人生路，才能在求學上更有幹勁，未來不怨恨家長。

這些學生和家長22日都出席美加補習學校於法拉盛舉辦的優秀學生頒獎典禮，該校負責人劉凱文表示，今年約有100多名學生進入特殊高中，其中至少50人分數超過600分，每年都舉辦頒獎恭喜成績優異的學生金榜題名，也讓家長與孩子一起享受榮譽。

市議員顧雅明受邀參加頒獎典禮，對於華裔家長在子女教育上的努力表示肯定，指出名校需要投資和犧牲時間才會有成果，呼籲家長多鼓勵孩子追求優質高等教育，未來成為金字塔頂端的領袖人物。