保障求職者 美國禁問過往薪資

2018-04-23 07:00 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



立法院衛環委員會日前初審通過「就業服務法」部分條文修正案，未來企業徵才提供薪資未達4萬元職缺時，須公開揭示獲告知薪資範圍，不得以「薪資面議」。 美國加州、麻州等地通過法律，禁止雇主在面試時，詢問求職者過往薪資，避免因此受到歧視。圖為求職示意圖。（路透） 分享 facebook

有立委認為，如此可促進薪資透明化，讓勞資雙方有更對等的議薪空間。另外，立委也提案，不能以星座、血型作為求才條件。

為避免就業歧視，雇主不該詢問求職者的星座、血型等。那麼，過去薪資呢？

「你上一分工作薪水多少？」對求職者最頭痛的問題之一。若照實回答，議薪空間可能降低，若想矇混帶過，可能會被雇主認為不老實，導致無法錄取。

為保障求職者，美國加州、麻州等地通過法律，禁止雇主在面試時，詢問求職者過往薪資，以避免員工因性別或種族而在薪資方面受到歧視。

根據「商業內幕」網站本月整理報導，美國已有多處禁止雇主詢問求職者過往薪資，加州禁止政府與私人雇主在面試時詢問求職者過去的薪資，這項法案已於今年1月1日生效。

「商業內幕」指出，達拉瓦州、麻州、紐奧良、紐約市、奧勒岡州、費城、匹茲堡、波多黎各都有類似法案，部分地區法案已生效，有些則是即將生效。此外，馬里蘭州也在審議相關法案。

部分企業也自主採取類似行動。華爾街日報報導，亞馬遜、美國銀行、富國銀行等公司都表示，他們已指示招聘人員不要詢問求職者在其他職位的薪資與福利；愈來愈多雇主不再用過去的薪資水準，設定求職者未來的薪酬。

美國銀行三月底要求招聘人員在公司的申請流程中刪除過往薪資問題，公司發言人說，在過去一年，數百位招聘經理接受訓練，將談判薪酬的重點放在銀行為每個職位設定的薪資範圍。

不過，畢竟不是每個地區、每家公司都禁止詢問過去薪資，部分求職者可能還是會在面試時被問到「你薪水多少？」

美國財經網站CNBC引述薪資研究公司「PayScale」的數據報導指出，仍有43%求職者被問及薪資歷史。

「PayScale」副總裁法蘭克（Lydia Frank）建議，回答這個問題時，不要只是告知目前的薪資收入，還要引用一些研究來輔助；例如求職者可以說：「基於研究以及這個職務，我認為我值這麼多，你同意嗎？」

法蘭克表示，求職者透過在回答中增加進一步的資訊，向招聘經理證明，求職者知道自己的價值。