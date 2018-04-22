田納西州鬆餅店槍擊案4死 嫌犯在逃

2018-04-22 23:12 世界日報 世界新聞網／即時報導



美聯社 分享 facebook 田納西周納許維爾市郊區一家鬆餅店22日凌晨驚傳槍擊案，一名29歲男子持AR-15步槍入店掃射，造成至少4死、4傷，嫌犯行兇後逃離現場。

美聯社 分享 facebook 當地警方發言人Don Aaron指出，兇嫌先將車子停在停車場，並坐了4分鐘後，持槍射殺2人，再脫掉外套，上身赤裸繼續走進鬆餅店掃射。

警方獲報後，根據兇嫌駕駛的汽車車牌查出，兇嫌為29歲白人 Travis Reinking，其為伊利諾州人。

根據警方說法，有一目擊者從槍手手中奪取武器，挽救多人性命。

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