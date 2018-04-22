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匿名機器人網軍來襲 亞洲假推特帳號激增

2018-04-22 21:56中央社 香港22日綜合外電報導

美國先前爆出社群媒體遭用來干預大選，東南亞與東亞地區如今面對類似挑戰，出現新建匿名推特帳戶激增的「機器人末日」，連台灣也受害，加劇外界對類似情況重演的憂慮。

法新社報導，在矽谷工作的柬埔寨裔科技創業人吉立斯－柴普曼（Maya Gilliss-Chapman）月初發現，她的推特帳戶@MayaGC每天都獲得大批新追蹤者，使她不禁心生懷疑。

這些帳號大多沒有可識別的大頭照，啟用後也幾乎沒推過文，但似乎全都追蹤了柬埔寨的知名推特用戶，包括記者、商界人士、學者和名人等等。

她在網上公開自己的發現後，發現自己並不孤單。沒過多久，泰國、越南、緬甸、台灣、香港和斯里蘭卡的一些知名推特用戶也注意到相同現象：追蹤人數激增，但都來自匿名且新創的帳號。

這些帳號有著聽來本土味的名字，但幾乎不在推特平台上活動，彷彿潛伏靜待某人指揮。

這幾個月來，臉書受控遭個人或國家惡意利用時反應遲緩，面臨最多國際譴責；但推特也遭抨擊，在清理假用戶方面做的不夠。

機器人帳號大多用於散布垃圾廣告，但亞洲也曾出現政治動員先例。2016年菲律賓總統大選時，就有大批組織完善的機器人與酸民帳號出巢，支持最終勝選且作風煽動的民粹候選人杜特蒂（Rodrigo Duterte）。

柬埔寨、馬來西亞、泰國與印尼都將在未來兩年內舉行大選，亞洲許多追蹤者暴增的推特用戶不禁質疑，推特究竟有沒有採取足夠行動，好在機器人大軍接獲指令開始行動前，先行阻止這些假帳號。

截至目前，推特公司並沒有找到任何異狀。推特發言人則表示，工程師正在「調查有問題的帳號，並將對任何違反推特規則的帳戶採取行動」。

推特公司的主要賣點，在於坐擁3億3000萬閱聽人群，而肅清假用戶可將大砍這個人數，使推特公司對相關議題極其敏感。

美國證券管理委員會（SEC）2014年的報告指出，推特估計約有5－8.5%的自家用戶為機器人。

然而，美國南加州大學研究教授費拉拉（EmilioFerrara）去年發表的研究顯示，實際數字可能是推特預估的兩倍，落在9－15%。

美國智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）在上週發表的報告中，分析了120萬條附有熱門網站連結的英文推文，發現2/3的推文來自疑似機器人的帳號。

第三方公司「推特審計報告」（Twitter AuditReport）以軟體梳理人們的推特粉絲群，估計其中有多少假帳號。他們認為，川普擁有的5100萬名推特跟隨者中，就有多達1600萬個帳號不是真人。

紐約雪城大學（Syracuse University）的社群媒體專家葛利基爾（Jennifer Grygiel）表示，美國總統大選提供了給他人仿效的藍圖。

柬埔寨社群媒體泰國

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