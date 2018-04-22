4年內被熊及響尾蛇咬 多舛男子又遭鯊吻

2018-04-22 21:39 中央社 華盛頓22日綜合外電報導



夏威夷當地媒體報導，一名命運多桀的科羅拉多男子，4年內經歷被黑熊及響尾蛇咬傷後，如今又在夏威夷被虎鯊襲擊。

「檀香山星廣報」（Honolulu Star-Advitiser）及Cleveland19報導，20歲的麥威廉斯（DylanMcWilliams）19日在考艾島（Kauai）外海臥式衝浪時，被一隻他據信約2公尺長的虎鯊咬腿。

愛好戶外活動的麥威廉斯表示，他當時從約30公尺外遊回岸上後，一名路人呼叫護理人員。麥威廉斯之後被縫了7針。

自稱曾任求生訓練教練的他說：「我不知道我是否失去了半條腿或其他部位。」

麥威廉斯來自科羅拉多州西部的大章克申（GrandJunction），他去年7月在科羅拉多夏令營與黑熊交鋒，頭皮因此被縫9針。

當時麥威廉斯正在戶外睡覺，突然有隻黑熊咬住他的後腦杓，他因此驚醒。黑熊之後拖著麥威廉斯，直到他對黑熊拳腳相向並戳牠眼睛才被放下。

當談到這起引起全球媒體關注的事故時，麥威廉斯說：「我想我只是在錯誤的時間，出現在錯誤的地點。」

在這兩起事故前，麥威廉斯也曾在猶他州健行時首度與響尾蛇交手。但他告訴「檀香山星廣報」，傷勢並不嚴重，他只病了幾天。