伴君如伴虎！ FBI頭子也步步驚心

2018-04-22 12:55 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合報導



柯米兩份備忘錄含機密 路透社 分享 facebook

美國聯邦調查局的聲名遠播，局長掌管全FBI逾3萬5000人，年度薪資預算就有87億美元。

FBI不僅掌管聯邦政府與美國跨州之間的重大犯罪查緝，還負責美國國內的反情報業務（就是監視外國間諜)，是執法機關與情報機構的二合一。

沒想到，管理如此權威機構的FBI局長，竟然也會面對古人說的「伴君如伴虎」。

日前曝光的前FBI局長柯米的備忘錄，記載了2017年1~4月他與川普總統7次會面的談話內容。

若看總共15頁備忘錄的第一頁，柯米寫了一段文字，單是前兩句話就非常有戲。

第一句話：「下面這些是2017年1月6日，我一離開川普大樓後，就馬上在車子裡打出來的筆記。」

第二句話：「雖然我在會議結束之後不到五分鐘，就把這些寫下來……」

當時擔任FBI局長的柯米，可以說是聯邦警察頭子兼半個情報頭子。

但為何他會像業務員、記者，或甚至臥底一樣，才跟老闆川普開完會，轉頭就迫不及待寫下雙方談話內容，而且儼然是個「保命紀錄」？

堂堂聯邦調查局的局長，怎麼會沒有機要、助理或秘書，幫他做這些瑣事？

外界或許不了解詳細原因，但美聯社19日報導，根據這15頁備忘錄，川普與柯米的對話內容極為露骨，從俄羅斯總統普亭誇稱俄國妓女最棒、川普極度擔憂時任國家安全顧問佛林的判斷力，甚至還詢問監禁記者的可能性，都讓外界看傻眼。

難怪柯米事後覺得，如此談話內容讓他深感不安，所以一定要寫下來：

什麼叫做「伴君如伴虎」！

貴為聯邦調查局局長，柯米透過一隻筆（應該是手機或電腦鍵盤）告訴你，就算是在美利堅合眾國這種一流民主國家，手握大權的國家重臣，侍奉皇上依然是步步驚心。