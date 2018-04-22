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去年才拍婚紗…情侶洗澡一氧化碳中毒雙亡、樓上住戶昏迷

失智爺爺走丟 寶可夢玩家出手相助

2018-04-22 06:26中央社 波特蘭21日專電

海軍退役的肯塔基州婦人艾莉森‧海恩茲是精靈寶可夢GO忠實玩家，20日到公園抓寶時巧遇一名戴海軍帽的老人，她察覺老人神態有異，詢問發現他竟遠從俄亥俄州迷路至此。

海恩茲（Allison Hines）20日在臉書發表照片並寫道：「我媽媽教我永遠要保持警覺，要相信直覺。同理心的力量讓我幫助了一位老兵以及他的家人，對此我永遠心存感激。」

美國廣播公司（ABC）辛辛那提地方電視台WCPO報導，海恩茲是手機遊戲「精靈寶可夢GO」（Pokemon Go）忠實玩家，她笑稱幾乎每天都會趁著閒暇之餘，出門抓寶。

海恩茲說，20日到位於肯塔基州科文頓（Covington）的肯尼席爾茲公園（Kenny Shields Park）抓寶時，巧遇一名頭上戴著海軍棒球帽的老翁。

海軍退役的海恩茲表示，看到海軍帽子倍感親切，便對老人微笑打招呼，但他卻沒有回應，神態有異，雖然她覺得有點奇怪，卻不以為意。

她說，開車離開公園後，在路口轉角突然有種強烈預感，覺得必須回頭去查看這名老人是否一切安好。

她表示，回到公園詢問老人是否需要幫忙，他先是回答自己年紀大了，接著又說在公園等妻子來接他回家。

海恩茲表示，老人對於自己身處何處完全茫然，但記得家人電話號碼。她打電話與家屬取得聯繫，才知道這名83歲老翁霍華德（Homer Howard）住在俄亥俄州緬恩維爾（Maineville），19日走失後音訊全無，家人焦急不已。

對於父親竟然跨州迷路，跑到遠在46公里外的這座公園，霍華德的女兒李察遜（Tammy Richardson）接受訪問時說，父親患有失智症，19日發現他走失後馬上報警。她說，心裡不斷出現各式各樣的念頭，「我只能克制自己不要去想，保持希望，不斷禱告，期盼能接到父親的消息。」

李察遜表示，接到海恩茲電話的那一刻，情緒非常激動，筆墨難以形容。在海恩茲協助下，霍華德在科文頓警察局與家人團圓。

李察遜說，父親回家後便在靜養，他究竟是怎麼跑去肯塔基州，目前仍不得而知。霍華德的另一名女兒傑林葛爾（Tonya Geringer）說，幸虧有這頂海軍帽子，還有到公園抓寶的海恩茲，才讓父親的迷途之旅得以平安落幕。

海軍寶可夢

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