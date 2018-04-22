芭芭拉布希葬禮 4位美國前總統等出席

2018-04-22 02:56 中央社 休士頓21日綜合外電報導



美國前第一夫人芭芭拉．布希於17日辭世，包括4位美國前總統、親朋好友等今天齊聚在德州舉行的葬禮儀式，向這位美國最顯赫政治王朝之一的女家長致敬告別。

芭芭拉．布希（Barbara Bush）是美國第41位總統老布希（George H.W. Bush）的髮妻，也是第43位總統小布希（George W. Bush）的母親，她於17日在德州自宅辭世，享壽92歲，家人隨侍在側。

僅受邀者出席的葬禮儀式在休士頓聖馬丁聖公會教堂（St Martin's Episcopal Church）舉行，包括4位美國前總統（老布希、小布希、柯林頓和歐巴馬）以及其他前高層官員等出席。

美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）也出席，但她的夫婿川普總統缺席，白宮指稱川普決定留在華盛頓，「避免因加強維安而造成擾亂」。

川普在推特發文表示，「我關心且為整個布希家族祈禱」，並稱他打算觀看葬禮儀式轉播。

芭芭拉以一頭雪白銀髮和保護家人的強悍作風著稱，丈夫和子女因此都喊她「銀狐」（The Silver Fox）。她的性格頑強、慧黠幽默又直來直往，經常語出驚人。在很多方面上，芭芭拉於尋常美國人心目中的聲望，凌駕她的夫婿和兒子。

芭芭拉於2009年動心臟手術，多年來因嚴重甲狀腺疾病接受治療。芭芭拉的健康情況最近惡化後，返回休士頓家中接受安寧照護。

芭芭拉撒手人寰，身後留下5名子女以及17個孫子和7個曾孫。