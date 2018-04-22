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川普令驅逐 越戰難民返出生地難適應

2018-04-22 01:31中央社 胡志明市21日綜合外電報導

阮（Nguyen）在9歲時，獨自搭上逃離越南共產政權的船隻遠赴美國。40年後，他戴著手銬、腳鐐，從他唯一認識的國家被驅逐回幾乎快不記得的越南。

法新社報導，美國總統川普政府推動將有犯罪紀錄的移民驅逐出境，包括違反交通、毒品相關犯罪及謀殺等。阮因共謀和詐欺罪遭驅逐。

他離開在波士頓的4名成年孩子和第二任妻子安妮（Annie），現在漫無目的度日，因為他找不到工作。為了安全只公開姓氏的阮，本週在胡志明市告訴法新社：「我至今仍無法相信。」

他說：「我真的很想回美國，我住在那裡的時間比這裡久。」他還沒習慣胡志明市的高溫酷熱，也抱怨當地肯德基的炸雞太乾。

阮和其他近30人去年12月坐了24小時飛機回到胡志明市，一路上戴著手銬腳鐐。過去幾個月，他在這個他仍稱為西貢（胡志明市舊名）的城市，仍難以適應。

他說，他父親1979年遭共產當局射殺身亡，隨後他就離開母親，前往美國。

回到越南後，便衣員警曾拜訪他的老母親，問到關於他的事。他害怕會因家裡過去與美軍的合作而遭到進一步騷擾。

阮說：「真的很危險。」

另一名也遭驅逐出境的移民說，像他們一樣的難民，想回美國卻幾乎沒有辦法。有人期待「沒良心」的川普卸任後，他們或許就能回去了。

但在那之前，阮必須學習胡志明市的交通選項－騎摩托車，並跟妻子保持聯繫。

阮的妻子到胡志明市短暫探視他後，昨天流淚跟丈夫道別。她說：「他離開越南時只是個小男孩，現在不知要做什麼。」

胡志明市越南移民

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