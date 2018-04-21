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老驥伏櫪、志在千里？馬英九春節後邀子弟兵春酒餐敘

芭芭拉辭世2天後…外曾孫報到！

2018-04-21 18:06世界日報 記者顏伶如╱綜合報導

老布希的太太、前美國第一夫人芭芭拉．布希日前辭世，享壽92歲。美聯社
老布希的太太、前美國第一夫人芭芭拉．布希日前辭世，享壽92歲。美聯社
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就在芭芭拉．布希過世兩天後，她的一名外曾孫呱呱落地。

芭芭拉孫女、前總統小布希的姪女蘿倫．布希．勞倫(Lauren Bush Lauren)19日產下一子。這是33歲的蘿倫與46歲丈夫大衛．勞倫(David Lauren)第二個寶寶，取名為麥克斯．渥克．勞倫(Max Walker Lauren)。

蘿倫的父親尼爾．布希(Neil Bush)是老布希總統伉儷的六名子女當中排行第四。尼爾．布希20日發表聲明表示，母親過世後，家裡這麼快就添增新成員，讓他覺得「深受祝福」。

大衛．勞倫20日下午在Instagram宣布兒子誕生喜訊表示：「我們覺得很幸運也很有福，向大家介紹兒子麥克斯．渥克．勞倫！他是4月19日早上5時33分出生的，體重7磅8盎司。他很快樂很健康，也很開心來到這個新世界。」 這對夫妻的長子詹姆斯(James)目前2歲。

大衛．勞倫的父親是知名美國流行設計師勞夫．勞倫(Ralph Lauren)。芭芭拉過世後，大衛．勞倫曾在Instagram分享老布希伉儷與詹姆斯的合影，並寫著詹姆斯有幸體會曾祖母芭芭拉令人永難忘懷的愛心與溫暖，「我們永遠會想念她！」

尼爾．布希與妻子瑪莉亞(Maria)在臉書發表聲明指出，母親人生旅程的最後幾周，他們花了很多時間陪伴父母，「許許多多朋友為母親致哀，並獻上敬愛之意，為此我們深深感激。」

聲明中寫道：「能夠與我們偉大的母親好好的道別，我跟瑪莉亞永遠會心存感謝。短短兩天之後，就在昨天早晨，比預產期還要提前兩周，蘿倫．布希．勞倫產下一名體重7磅8盎司的男孩麥克斯．渥克．勞倫。這是生命的循環。上帝是好的。」

Instagram

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