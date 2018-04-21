悼芭芭拉 老布希生死相伴 陪坐靈柩旁

2018-04-21 18:15 世界日報 記者顏伶如╱綜合報導



生死相伴，老布希坐在妻子靈柩旁致意。 美聯社 分享 facebook 面對前來休士頓教堂為愛妻悼念的大批群眾，93歲高齡的前總統老布希20日坐在靈柩旁的輪椅上答禮，並與民眾一一握手。

與老布希結髮73年的前任第一夫人芭芭拉．布希，17日在家中過世，享耆壽92歲。

國家廣播公司（NBC）報導，原本老布希並沒有出席20日追思會的打算。老布希的一名貼身助理透露：「他突然說『我想去』，完全是臨時起意。」

悼念民眾入場之前，老布希坐著輪椅，默默望著芭芭拉的靈柩。他的女兒桃樂絲．布希．柯奇（Dorothy Bush Koch）就站在輪椅後方，並將手搭在父親肩上。

芭芭拉銀白色的靈柩停放在聖馬丁主教教堂（St. Martins Episcopal Church），上面擺了數十朵粉紅、嫩黃兩色玫瑰花。芭芭拉生前經常與老布希在這裡作禮拜。

當地政府官員指出，追思會從中午開放之後，已有約1600名民眾前來悼念芭芭拉，估計在午夜開放時間截止之前，還會有數千民眾陸續湧入。

根據媒體報導，為了向這位備受人民帶戴的前任總統夫人道別，民眾不惜排隊數小時等著入場。不少婦女特別穿上芭芭拉生前最愛的藍色衣服，並且搭配芭芭拉的招牌飾品珍珠項鍊。聯邦住屋及都市發展部部長卡森（Ben Carson）20日也前來悼念。

布希家族將於21日舉行不對外開放的喪禮，屆時老布希的兒女小布希（George W. Bush）、傑布．布希（Jeb Bush）、尼爾．布希（Neil Bush）、馬爾文．布希（Marvin Bush）及桃樂絲都將到場，估計1500名來賓包括第一夫人梅蘭妮亞、前總統柯林頓伉儷以及前總統歐巴馬伉儷。

布希家族在20日發表的聲明中指出，芭芭拉生前已經指定由兒子傑布、她的生前摯友蘇珊．貝克（Susan Baker）以及2015年曾撰寫老布希傳記的歷史學家梅查姆（Jon Meacham）在喪禮上發表祭文。蘇珊．貝克的丈夫是前國務卿貝克（James A. Baker）。

芭芭拉安葬地點選在老布希總統紀念圖書館後方的私人墓園，這裡就是年僅3歲就因血癌於1953年過世的老布希女兒羅賓（Robin）的長眠之所。