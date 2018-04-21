2機密備忘錄交給友人 柯米遭司法部調查

2018-04-21 22:33 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合20日電



司法部公開前聯調局(FBI)局長柯米撰寫的備忘錄，可能讓柯米須面對法律問題；因為他至少把兩份屬於機密的備忘錄，交給一名在大學任教的友人；正在調查柯米的司法部督察長說，柯米把其中一份備忘錄交給友人前，就知道含有機密，另一份是他被開除後，才被列為保密等級最低的機密。

柯米目前還受到特別檢察官的調查，主要有數十項投訴質疑他對前民主黨總統候選人喜萊莉·柯林頓電郵門的處理，可能涉嫌干預2016年大選。

對於自己的備忘錄，柯米認為只是個人紀錄，而不是政府文件。他在國會作證時說，應把備忘錄當作一般老百姓的紀錄公布。

柯米共把四份備忘錄交給他的朋友、目前在哥倫比亞大學法學院任教的前聯邦檢察官里奇曼，前三份當時都不是機密。

柯米在聯調局局長任內，有權決定哪些文件是或不是機密，但他離職後，對文件是否屬機密則無權置啄。

柯米對自己備忘錄的處理，與他任局長時，喜萊莉‧柯林頓的電郵門被調查類似；柯林頓任國務卿期間使用私人電郵辦公，但她離開政府後，數千份電郵被認為含有機密。

柯林頓辯解說，她的電郵在收發時還不是機密，而是後來增加了機密等級，但她的少部分電郵其實收發時就有已被列為機密。

柯米任FBI局長時對柯林頓電郵的調查，引起兩黨批評，共和黨人認為柯林頓應被起訴，而民主黨人指柯米的調查處理不當，沒有法律基礎，尤其是他在大選前夕宣布重啟調查，嚴重傷害的柯林頓的選情。