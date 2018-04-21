親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島新局勢
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

2機密備忘錄交給友人 柯米遭司法部調查

2018-04-21 22:33世界日報 編譯孫梁／綜合20日電

司法部公開前聯調局(FBI)局長柯米撰寫的備忘錄，可能讓柯米須面對法律問題；因為他至少把兩份屬於機密的備忘錄，交給一名在大學任教的友人；正在調查柯米的司法部督察長說，柯米把其中一份備忘錄交給友人前，就知道含有機密，另一份是他被開除後，才被列為保密等級最低的機密。

柯米目前還受到特別檢察官的調查，主要有數十項投訴質疑他對前民主黨總統候選人喜萊莉·柯林頓電郵門的處理，可能涉嫌干預2016年大選。

對於自己的備忘錄，柯米認為只是個人紀錄，而不是政府文件。他在國會作證時說，應把備忘錄當作一般老百姓的紀錄公布。

柯米共把四份備忘錄交給他的朋友、目前在哥倫比亞大學法學院任教的前聯邦檢察官里奇曼，前三份當時都不是機密。

柯米在聯調局局長任內，有權決定哪些文件是或不是機密，但他離職後，對文件是否屬機密則無權置啄。

柯米對自己備忘錄的處理，與他任局長時，喜萊莉‧柯林頓的電郵門被調查類似；柯林頓任國務卿期間使用私人電郵辦公，但她離開政府後，數千份電郵被認為含有機密。

柯林頓辯解說，她的電郵在收發時還不是機密，而是後來增加了機密等級，但她的少部分電郵其實收發時就有已被列為機密。

柯米任FBI局長時對柯林頓電郵的調查，引起兩黨批評，共和黨人認為柯林頓應被起訴，而民主黨人指柯米的調查處理不當，沒有法律基礎，尤其是他在大選前夕宣布重啟調查，嚴重傷害的柯林頓的選情。

柯米的備忘錄記載了他與川普總統的接觸，他去年在國會作證時表示，他與前任總統接觸都不做筆記，僅對與川普接觸做筆記，是川普的個性所致。

柯米兩份備忘錄含機密 路透社
柯米兩份備忘錄含機密 路透社
分享

柯林頓川普電郵門

相關新聞

CIA局長被踢爆沒打過波灣戰爭 被誇獎也沒否認

2018-04-21 21:21

影／西南航空飛安事故 歐美通令急查引擎扇葉

2018-04-21 17:47

芭芭拉辭世2天後…外曾孫報到！

2018-04-21 18:06

曾罵佛林沒判斷力 川普這回又挺佛林轟柯米

2018-04-21 22:34

柯米備忘錄〉川普露骨9金句 「我有世界最強記憶力」

2018-04-21 22:33

柯米備忘錄曝光「川普曾想抓記者去坐牢」

2018-04-21 22:31

柯米備忘錄內容露骨「川普大談俄國妓女」

2018-04-21 22:31

悼芭芭拉 老布希生死相伴 陪坐靈柩旁

2018-04-21 18:15

DNC告川普：與俄國勾結贏得大選

2018-04-21 13:11

美人權報告 譴責中、俄、伊朗、北韓

2018-04-21 12:47

美司法部長致電白宮 副手若被開除他也走人

2018-04-21 12:37

西南航空空難 美急令檢查同款發動機

2018-04-21 12:37

控川普陣營勾結俄 美民主黨正式提告

2018-04-21 11:03

杜絕汙染 紐約中央公園6月27日起禁車輛駛入

2018-04-21 09:41

紀念可倫拜槍擊案19周年　全美學生再上街籲嚴格槍管

2018-04-20 23:18

佛州又傳校園槍擊 一學生受傷

2018-04-20 22:57

美佛州高中驚傳槍響！1學生腳踝遭槍傷　1嫌已遭拘留

2018-04-20 22:56

柯米備忘錄爆料 川普提議關記者堵洩密

2018-04-20 20:26
看更多

熱門文章

北韓宣布停止飛彈試射 川普：好消息，期待「川金會」

2018-04-21 06:44

娜塔莉波曼拒領「猶太諾貝爾獎」 以色列好生氣

2018-04-21 09:44

一條龍茅坑掰掰 陸廁所革命 日韓搶搭「馬桶順風車」

2018-04-21 12:00

大陸禁令影響 澳洲資源回收可能倒退嚕

2018-04-21 08:57

新式濾紙延長水果保鮮期 可望大量減少浪費

2018-04-21 14:10

印尼最後公開鞭刑

2018-04-21 00:37

芭芭拉辭世2天後…外曾孫報到！

2018-04-21 18:06

外界對川金會的期待越來越高 華郵：川普自找麻煩

2018-04-21 18:20

憂慮升息和蘋果展望 美股收黑

2018-04-21 06:21

擁核再棄核？金正恩信心滿滿還是被制裁到怕？

2018-04-21 22:46

15歲騙得CIA局長帳號 英青少年要關2年

2018-04-21 11:37

悼芭芭拉 老布希生死相伴 陪坐靈柩旁

2018-04-21 18:15

美大腸桿菌疫情升溫 籲民眾勿食蘿蔓萵苣

2018-04-21 17:44

美國務院發布人權報告 譴責中、俄、北韓、伊朗

2018-04-21 06:10

美司法部長致電白宮 副手若被開除他也走人

2018-04-21 12:37

影／西南航空飛安事故 歐美通令急查引擎扇葉

2018-04-21 17:47

空中迫降驚魂後 西南航空支票及禮券補償乘客

2018-04-21 08:46

美國史上最高齡死刑犯 83歲伏法

2018-04-21 08:55

避險升溫 亞幣臉都綠了

2018-04-21 00:35

金正恩表示將停止核試或洲際飛彈試射 美韓反應正面

2018-04-21 10:56

金正恩放下核武拚經濟 專家提出疑點

2018-04-21 13:23

經濟同盟之路 德法背道而馳

2018-04-21 00:37

北韓釋善意 川金會可能釋放3名美國公民

2018-04-21 10:35

還是男的 密西根州婦人連生14個兒子

2018-04-21 11:55

娜塔莉波曼拒領「猶太諾貝爾獎」惹惱以色列

2018-04-21 13:11

CIA局長被踢爆沒打過波灣戰爭 被誇獎也沒否認

2018-04-21 21:21

馬克宏喊改革 梅克爾冷眼旁觀

2018-04-21 00:27

法國：拒絕與中國徒勞且毫無意義貿易對抗

2018-04-21 06:19

金正恩棄核試 專家認只是權宜手段

2018-04-21 14:49

影／北韓停核試與洲際彈道飛彈試射 川普上推特叫好

2018-04-21 13:16

中國禁收「洋垃圾」 澳洲綠色政策碰壁

2018-04-21 13:23

英女王92大壽 生日音樂會星光熠熠

2018-04-21 22:26

宏碁印度電競產品營收可望大幅成長

2018-04-21 14:59

核武有成換拚經濟 金正恩宣布不再核試

2018-04-21 08:46

印度發展強化肌力療法 延長肝病患者生命

2018-04-21 14:14

西南航空 「雙料」慰問金壓驚

2018-04-21 13:23

陸犯罪集團疑藉希臘港口逃稅 歐盟調查

2018-04-21 17:50

美國人權報告 點名中國嚴重侵害人權

2018-04-21 08:46

金正恩棄核試 北韓核武相關大事記

2018-04-21 08:46

日防長：北韓未放棄中短程彈道飛彈 也未棄核

2018-04-21 09:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top