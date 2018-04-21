曾罵佛林沒判斷力 川普這回又挺佛林轟柯米

2018-04-21 22:34 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合20日電



柯米的備忘錄公布後，川普總統20日一大早即推文，用為前國家安全顧問佛林(Michael Flynn)抱不平的方式，再度砲轟柯米，指稱他在新書中洩密撒謊卻賺大錢，反觀佛林，「生涯完全毀了」；雖然如此，但備忘錄中卻充滿川普對佛林的不滿。

川普20日發推文說：「佛林將軍的人生可能完全毀了，柯米這個小人卻在三流新書(根本就不應該寫這本書)中洩密、撒謊，還能賺大錢。這真的是美國生活方式嗎？我可不這麼想！」

但若根據19日曝光非機密版本的柯米備忘錄，川普在2017年1月上台後沒幾天，就開始懷疑佛林的判斷能力。

川普除責怪佛林未及時告知，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)率先來電恭賀川普上任，害他晚了六天才知道，讓他誤以為英國首相梅伊(Theresa May)，才是第一位來電祝賀的外國元首。

佛林在川普去年上台後不到一個月就下台，並於12月承認在接受聯邦調查局針對他與俄國大使往來的調查中撒謊。

柯米在備忘錄中記載，去年1月川普有次與柯米共進晚餐時提到，他才當總統八天就開始懷疑佛林。

知情人士透露，川普就任總統後，第一位致電白宮道賀的外國領袖就是普亭，但佛林卻未通報川普。

幾天後梅伊訪美，與川普共進午餐時，川普當面感謝她率先打電話恭賀就職，這時佛林當面告知川普，第一位來電恭賀的應該是普亭，而且他應該儘快回電。

根據柯米備忘錄內容，川普當下大發雷霆，責罵佛林「六天了，這可不是回電話的適當時間。」

另一份備忘錄則提到，去年2月時任白宮幕僚長蒲博思(Reince Priebus)開會時詢問柯米，調查局是否根據外國情報監視法案(FISA)在監控佛林，備忘錄中刪除了柯米的回應。