親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島新局勢
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

柯米備忘錄〉川普露骨9金句 「我有世界最強記憶力」

2018-04-21 22:33世界日報 編譯盧炯燊╱綜合20日電

前聯邦調查局長柯米在備忘錄中記載的內容，許多是去年他每次在與川普總統談話後，馬上寫下來的記錄；兩人談話的場合有些是在川普就職前兩周，有些是在白宮，以及電話交談。以下是柯米在備忘錄中，對川普談話其中九句的記錄摘要︰

沒有召妓／去年1月6日川普上任前，在川普大樓一次單獨會晤時，柯米向川普解釋，俄羅斯如何偷錄他2013年在莫斯科與妓女的情況。但川普插嘴，指他從來沒有召妓。柯米寫道，川普一再向他否認曾在莫斯科召妓。

麥凱博這個小子／在2017年1月28日白宮一次晚餐中，川普一再問及「麥凱博(Andrew McCabe)這個小子」。麥凱博是聯邦調查局前副局長，川普一直指他有偏見，上月在麥凱博退休前夕，把他開除。

「黃金淋浴」謠言／在這次晚餐中，川普提及俄羅斯妓女表演「黃金淋浴」(Golden Showers)的話題，告訴柯米應調查此謠言，並證明不實。柯米寫道：「川普不斷表示，這完全是捏造和假新聞。」

佛林有判斷問題／同樣在晚餐中，川普形容時任國家安全顧問佛林，「判斷能力有嚴重問題」。佛林因為在與俄羅斯官員接觸問題上誤導副總統潘斯而遭開除，後來更承認向聯邦調查局說謊的罪名。

我需要效忠／川普在白宮「綠廳」(Green Room)與柯米一同吃晚餐時，談到他需要忠誠。根據柯米的紀錄，川普表示曾向一些人問及對他的看法及聽到一些事情，之後轉談到忠誠問題，表示「我需要效忠」。

我們有全世界最美麗妓女／川普2017年2月8日與柯米會晤時，再次提到「黃金淋浴」之事。川普說，「妓女那檔事」是無稽之談，但普亭曾告訴他說，「我們(俄羅斯)有全世界最美麗妓女」。

放佛林一馬／柯米說，在2017年情人節的一次交談中，川普說佛林是個好人，並且經歷了很多，雖然他誤導了副總統，但他在通話中沒有做任何錯事。 川普向柯米說「我希望你能看清你的出路，讓他離開，放佛林一馬。 他是個好人。 我希望你能放手。」

我有世界最強大的記憶力／同樣在2月14日的會面中，川普抱怨經常給洩漏與外國領袖的談話內容，之後又指自己的記憶力會是全世界最強之一。

考慮把記者關進監獄／在2017年情人節的談話中，兩人討論有必要阻止內部洩漏的必要性。柯米談到要殺雞儆猴，川普則回答「或許包括把記者關進監獄」。之後川普又說：「在牢裡待幾天，交新朋友，就會準備講話了。」

柯米備忘錄引述川普九金句最重要 美聯社
柯米備忘錄引述川普九金句最重要 美聯社
分享

柯米備忘錄引述川普九金句最重要 路透社
柯米備忘錄引述川普九金句最重要 路透社
分享

川普俄羅斯白宮

相關新聞

CIA局長被踢爆沒打過波灣戰爭 被誇獎也沒否認

2018-04-21 21:21

影／西南航空飛安事故 歐美通令急查引擎扇葉

2018-04-21 17:47

芭芭拉辭世2天後…外曾孫報到！

2018-04-21 18:06

曾罵佛林沒判斷力 川普這回又挺佛林轟柯米

2018-04-21 22:34

2機密備忘錄交給友人 柯米遭司法部調查

2018-04-21 22:33

柯米備忘錄曝光「川普曾想抓記者去坐牢」

2018-04-21 22:31

柯米備忘錄內容露骨「川普大談俄國妓女」

2018-04-21 22:31

悼芭芭拉 老布希生死相伴 陪坐靈柩旁

2018-04-21 18:15

DNC告川普：與俄國勾結贏得大選

2018-04-21 13:11

美人權報告 譴責中、俄、伊朗、北韓

2018-04-21 12:47

美司法部長致電白宮 副手若被開除他也走人

2018-04-21 12:37

西南航空空難 美急令檢查同款發動機

2018-04-21 12:37

控川普陣營勾結俄 美民主黨正式提告

2018-04-21 11:03

杜絕汙染 紐約中央公園6月27日起禁車輛駛入

2018-04-21 09:41

紀念可倫拜槍擊案19周年　全美學生再上街籲嚴格槍管

2018-04-20 23:18

佛州又傳校園槍擊 一學生受傷

2018-04-20 22:57

美佛州高中驚傳槍響！1學生腳踝遭槍傷　1嫌已遭拘留

2018-04-20 22:56

柯米備忘錄爆料 川普提議關記者堵洩密

2018-04-20 20:26
看更多

熱門文章

北韓宣布停止飛彈試射 川普：好消息，期待「川金會」

2018-04-21 06:44

娜塔莉波曼拒領「猶太諾貝爾獎」 以色列好生氣

2018-04-21 09:44

一條龍茅坑掰掰 陸廁所革命 日韓搶搭「馬桶順風車」

2018-04-21 12:00

大陸禁令影響 澳洲資源回收可能倒退嚕

2018-04-21 08:57

新式濾紙延長水果保鮮期 可望大量減少浪費

2018-04-21 14:10

印尼最後公開鞭刑

2018-04-21 00:37

芭芭拉辭世2天後…外曾孫報到！

2018-04-21 18:06

外界對川金會的期待越來越高 華郵：川普自找麻煩

2018-04-21 18:20

憂慮升息和蘋果展望 美股收黑

2018-04-21 06:21

15歲騙得CIA局長帳號 英青少年要關2年

2018-04-21 11:37

擁核再棄核？金正恩信心滿滿還是被制裁到怕？

2018-04-21 22:46

悼芭芭拉 老布希生死相伴 陪坐靈柩旁

2018-04-21 18:15

美大腸桿菌疫情升溫 籲民眾勿食蘿蔓萵苣

2018-04-21 17:44

美國務院發布人權報告 譴責中、俄、北韓、伊朗

2018-04-21 06:10

美司法部長致電白宮 副手若被開除他也走人

2018-04-21 12:37

影／西南航空飛安事故 歐美通令急查引擎扇葉

2018-04-21 17:47

空中迫降驚魂後 西南航空支票及禮券補償乘客

2018-04-21 08:46

美國史上最高齡死刑犯 83歲伏法

2018-04-21 08:55

避險升溫 亞幣臉都綠了

2018-04-21 00:35

金正恩表示將停止核試或洲際飛彈試射 美韓反應正面

2018-04-21 10:56

金正恩放下核武拚經濟 專家提出疑點

2018-04-21 13:23

經濟同盟之路 德法背道而馳

2018-04-21 00:37

北韓釋善意 川金會可能釋放3名美國公民

2018-04-21 10:35

還是男的 密西根州婦人連生14個兒子

2018-04-21 11:55

娜塔莉波曼拒領「猶太諾貝爾獎」惹惱以色列

2018-04-21 13:11

馬克宏喊改革 梅克爾冷眼旁觀

2018-04-21 00:27

法國：拒絕與中國徒勞且毫無意義貿易對抗

2018-04-21 06:19

金正恩棄核試 專家認只是權宜手段

2018-04-21 14:49

CIA局長被踢爆沒打過波灣戰爭 被誇獎也沒否認

2018-04-21 21:21

影／北韓停核試與洲際彈道飛彈試射 川普上推特叫好

2018-04-21 13:16

中國禁收「洋垃圾」 澳洲綠色政策碰壁

2018-04-21 13:23

宏碁印度電競產品營收可望大幅成長

2018-04-21 14:59

英女王92大壽 生日音樂會星光熠熠

2018-04-21 22:26

核武有成換拚經濟 金正恩宣布不再核試

2018-04-21 08:46

印度發展強化肌力療法 延長肝病患者生命

2018-04-21 14:14

西南航空 「雙料」慰問金壓驚

2018-04-21 13:23

陸犯罪集團疑藉希臘港口逃稅 歐盟調查

2018-04-21 17:50

美國人權報告 點名中國嚴重侵害人權

2018-04-21 08:46

金正恩棄核試 北韓核武相關大事記

2018-04-21 08:46

日防長：北韓未放棄中短程彈道飛彈 也未棄核

2018-04-21 09:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top