柯米備忘錄〉川普露骨9金句 「我有世界最強記憶力」

2018-04-21 22:33 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ╱綜合20日電



前聯邦調查局長柯米在備忘錄中記載的內容，許多是去年他每次在與川普總統談話後，馬上寫下來的記錄；兩人談話的場合有些是在川普就職前兩周，有些是在白宮，以及電話交談。以下是柯米在備忘錄中，對川普談話其中九句的記錄摘要︰

沒有召妓／去年1月6日川普上任前，在川普大樓一次單獨會晤時，柯米向川普解釋，俄羅斯如何偷錄他2013年在莫斯科與妓女的情況。但川普插嘴，指他從來沒有召妓。柯米寫道，川普一再向他否認曾在莫斯科召妓。

麥凱博這個小子／在2017年1月28日白宮一次晚餐中，川普一再問及「麥凱博(Andrew McCabe)這個小子」。麥凱博是聯邦調查局前副局長，川普一直指他有偏見，上月在麥凱博退休前夕，把他開除。

「黃金淋浴」謠言／在這次晚餐中，川普提及俄羅斯妓女表演「黃金淋浴」(Golden Showers)的話題，告訴柯米應調查此謠言，並證明不實。柯米寫道：「川普不斷表示，這完全是捏造和假新聞。」

佛林有判斷問題／同樣在晚餐中，川普形容時任國家安全顧問佛林，「判斷能力有嚴重問題」。佛林因為在與俄羅斯官員接觸問題上誤導副總統潘斯而遭開除，後來更承認向聯邦調查局說謊的罪名。

我需要效忠／川普在白宮「綠廳」(Green Room)與柯米一同吃晚餐時，談到他需要忠誠。根據柯米的紀錄，川普表示曾向一些人問及對他的看法及聽到一些事情，之後轉談到忠誠問題，表示「我需要效忠」。

我們有全世界最美麗妓女／川普2017年2月8日與柯米會晤時，再次提到「黃金淋浴」之事。川普說，「妓女那檔事」是無稽之談，但普亭曾告訴他說，「我們(俄羅斯)有全世界最美麗妓女」。

放佛林一馬／柯米說，在2017年情人節的一次交談中，川普說佛林是個好人，並且經歷了很多，雖然他誤導了副總統，但他在通話中沒有做任何錯事。 川普向柯米說「我希望你能看清你的出路，讓他離開，放佛林一馬。 他是個好人。 我希望你能放手。」

我有世界最強大的記憶力／同樣在2月14日的會面中，川普抱怨經常給洩漏與外國領袖的談話內容，之後又指自己的記憶力會是全世界最強之一。

考慮把記者關進監獄／在2017年情人節的談話中，兩人討論有必要阻止內部洩漏的必要性。柯米談到要殺雞儆猴，川普則回答「或許包括把記者關進監獄」。之後川普又說：「在牢裡待幾天，交新朋友，就會準備講話了。」 柯米備忘錄引述川普九金句最重要 美聯社 分享 facebook