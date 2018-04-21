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柯米備忘錄曝光「川普曾想抓記者去坐牢」

2018-04-21 22:31世界日報 編譯孫梁╱綜合20日電

前聯邦調查局(FBI)局長柯米在他的一份備忘錄中透露，川普總統一次在白宮會議上向他建議，說或許可把發簡訊洩密的記者抓起來投進監獄，柯米聽到後忍不住大笑。

柯米在日期標為2017年2月14日的備忘錄中說，川普一次在白宮橢圓形辦公室舉行的會議上，對機密被洩露給媒體表達不滿；該文件中寫道「總統要結束我們的對話時，重新回到找出洩密者的話題」。

柯米對此向川普表示，他基本同意川普的看法，也認為洩密可怕，便表示一定要找出洩密的人，以儆效尤。

柯米說，在白宮會議快要結束，川普做總結時又回到找出洩密者的問題上。

柯米表示：「我說了有關殺雞儆猴的一些話，他則回答說，這可能包括把記者送進監獄。讓他們在監獄裡住上幾天，結交新朋友，就會準備講話了。」

柯米繼續寫道：「我一邊向外走一邊笑，時任白宮幕僚長蒲博思打開了會議室的門。」

柯米的備忘錄詳盡紀錄了他與川普接觸時的點點滴滴，深刻描繪出川普的個性，備忘錄中的許多內容以前曾被披露，但都是零散訊息，而不是整體的上下文。

對於柯米在備忘錄中透露川普要抓記者示警的細節，柯米的律師和白宮都沒有做出回應，因此無法知道川普在說把記者關起來，讓他們在監獄結交新朋友和願意坦白時，是意味著什麼。

川普2015年夏天宣布參選總統後，就經常露出對記者的輕蔑，時常攻擊記者和報導批評他文章的媒體，希望知道是哪些記者向媒體洩的密，表示司法部要對洩密記者採取行動。

川普白宮監獄

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