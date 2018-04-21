柯米備忘錄內容露骨「川普大談俄國妓女」

2018-04-21 22:31 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合20日電



司法部19日把前聯邦調查局長柯米(James Comey)15頁的備忘錄送交國會參眾兩院後，讓川普總統與柯米前後七次見面時的談話內容公諸於世，這些極為露骨的對話，從俄羅斯總統普亭(Vladmir Putin)誇稱俄國妓女最棒、川普極度擔憂時任國家安全顧問佛林(Michael Flynn)的判斷力，甚至還詢問監禁記者的可能性，都讓外界看傻眼。

難怪柯米事後覺得，如此談話內容讓他深感不安，所以一定要寫下來。

美聯社19日晚間取得司法部送交國會的柯米備忘錄非機密版本，總共有15頁，其中記載川普上台後的頭三個月期間川普與柯米七次會面的談話內容；包括在紐約川普大樓裡川普曾提及俄國妓女、川普在一次白宮晚餐時要求柯米效忠，以及一次在橢圓形辦公室內，川普要柯米別再調查佛林等。

去年外界已得知有柯米備忘錄，各方都想一睹為快，特別是其中涉及柯米與川普互動，是特別檢察官穆勒調查川普是否妨礙司法的重點之一。

19日深夜川普發出推文說，柯米備忘錄內容「明白顯示，既沒有共謀(通俄)，也沒有妨礙(司法)。」

根據備忘錄內容，2017年2月川普曾告訴柯米，普亭曾對他說過「我們可是有全世界最漂亮的妓女」，但沒提到普亭何時有這番談話，且川普也多次向柯米否認自己涉及在莫斯科接觸妓女的傳聞。

柯米寫道：「總統說『妓女這回事』是胡說八道。」

根據柯米另一份備忘錄，川普有次在白宮私人晚餐時提到，他認為時任國安顧問佛林「有嚴重的判斷問題」，並責怪佛林未能及時告知有位外國領袖來電道賀，造成川普太晚回覆訊息給一名不知名官員。

柯米寫道：「我沒有在這個主題提出任何意見，也未提到調查局是否對佛林有興趣。」

備忘錄也記載了川普曾想過，要如何追查白宮消息的外洩來源、是否可能把記者關起來，以及柯米在不同議題上的專業判斷與個人意見。 柯米備忘錄大爆料：川普談俄國妓女、想囚禁記者、抱怨國安顧問 美聯社 分享 facebook