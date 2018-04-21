西南航空空難 美急令檢查同款發動機

2018-04-21 12:37 中央社 紐約20日綜合外電報導



美國西南航空一架班機日前左發動機爆炸，造成一名乘客死亡。美國聯邦航空總署（FAA）今天下令對同類型發動機緊急檢查，累積3萬個以上飛行週期的發動機需在20天內檢查完畢。

法新社報導，FAA說：「渦扇葉片會因裂開而失效，若不處理，恐造成飛行中的發動機在空中關車（IFSD）、碎片亂飛、損害發動機與飛機，且可能使飛機減壓。」

與發動機製造商CFM稍早所做的建議相同，FAA下令所有累積達3萬個飛行週期以上的CFM56-7B型發動機，得在20天內完成檢查；影響所及包含在美國的352具、全球681具這種發動機。

CFM56-7B發動機是波音737飛機的動力裝置。CFM國際（CFM International）指出，檢查每具這樣的發動機需花4小時；CFM國際是由美國奇異航空（GEAviation）和其法國賽峰飛機發動機（SafranAircraft Engines）公司所組的合資公司。CFM國際表示已有150具發動機完全檢查程序。

一個飛行週期指的是完整的飛航，從發動機啟動、起飛、降落到整個關機。

CFM建議，一旦緊急檢查完成，就應對每具已達3000個飛行週期的發動機也進行相同檢查，不過FAA並未要求此一作法。3000個飛行週期相當於在航空公司已使用2年。

CFM公司表示，約有60個航空公司有使用CMF56-7B發動機，GE與賽峰已動員約500名技師支援客戶進行相關檢查。

西南航空（Southwest Airlines）1380班機17日從紐約飛往達拉斯途中左發動機突爆炸，破片擊穿機窗並造成客艙降壓，43歲的女乘客黎奧丹（JenniferRiordan）部分身體被吸出機外，及時被其他乘客拉回，但她仍傷重不治，班機後緊急改降費城，幸未變成更大災難。