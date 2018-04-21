美司法部長致電白宮 副手若被開除他也走人

2018-04-21 12:37 中央社 華盛頓20日綜合外電報導



華盛頓郵報引述知情人士披露，美國司法部長塞申斯近期告訴白宮，若總統川普開除他的副手羅森斯坦，他可能也要走人。羅森斯坦負責監督俄羅斯被控干預美國2016年大選調查案。

「華盛頓郵報」（WP）引述知情人士報導，塞申斯（Jeff Sessions）上週末致電白宮法律顧問麥甘（Donald McGahn），表明他的立場。由於司法部副部長羅森斯坦（Rod J. Rosenstein）9日批准聯邦調查局（FBI）突擊搜查川普私人律師柯恩（Michael Cohen）的住處和辦公室，川普對他非常不滿。

塞申斯致電白宮釋出的訊息，凸顯川普企圖拔除司法部副部長可能引發的政治風暴。川普雖也會不時抱怨塞申斯，但司法部長若以辭職抗議，可能引發川普政府內其他官員跟進，恐製造白宮的重大危機時刻。

塞申斯在電話中要求知道川普和羅森斯坦12日在白宮會面的細節。他在獲知兩人會面氣氛大致友好後，大大鬆了一口氣。消息人士表示，塞申斯當時說，川普若開除羅森斯坦，他可能要考慮辭去司法部長一職。

另一名知悉塞申斯和麥甘通話的人士表示，塞申斯不是真想要脅白宮，而是想傳達羅森斯坦若被開除，他的職位也不保的訊息。

羅森斯坦的職位仍在未定之天，但經過上週後，他面臨的壓力似乎減輕。