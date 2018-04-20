前FBI局長備忘錄交國會 未爆新料

2018-04-20 13:55 中央社 華盛頓19日綜合外電報導



前美國聯邦調查局（FBI）局長柯米。美聯社 分享 facebook 前美國聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）在備忘錄裡提及去年與總統川普的對談顯示，川普屢次對莫斯科召妓傳聞、要求表態效忠及查出洩密者等，表達關注。

川普推文回應道：「柯米備忘錄剛公開，清楚顯示沒有勾結、沒有妨害司法。他還洩漏了機密資訊，哇！獵巫還會繼續下去嗎？」

柯米備忘錄經過編修後，今天由司法部提交給3個眾議院委員會。備忘錄內容大部分已在柯米本週上市的新書「更高的忠誠：真相、謊言和領導」（A HigherLoyalty: Truth, Lies & Leadership，暫譯）裡，柯米在書中將川普比做要求效忠個人的黑幫老大、毫不顧及道德或真相。

路透社所看到的備忘錄內容，包括提及去年1月川普就職前夕、兩人在紐約川普大樓的一場會面，柯米在備忘錄裡表示，他與當時還是總統當選人的川普單獨談話，談及一份詳述據稱是川普2013年在莫斯科召妓的情報檔案。

柯米備忘錄還描述川普就職約一週後，他與川普在白宮共進晚餐，柯米說川普當下要求他表忠。

柯米在備忘錄還提到去年2月8日與當時白宮幕僚長蒲博思（Reince Priebus）的會面，而就在大約2週前，當時的代理司法部長葉茨（Sally Yates）才警告，時任白宮國家安全顧問的佛林（Michael Flynn），在交代與俄國駐美大使2016年12月交談一事上說謊。

柯米在備忘錄裡寫到，蒲博思曾問他佛林的通聯是否受到監控。備忘錄指出，蒲博思先問「能否只當私下對話」，然後再問「你有依據外國情報監聽法（FISA）下令對佛林採取行動嗎」。而1月在白宮那場與川普共進的晚餐裡，柯米表示川普告訴他「佛林有嚴重的判斷問題」。

據去年2月中的備忘錄裡，蒲博思要求柯米與其他高階FBI官員「對媒體指美國情報單位知道2016年大選期間，川普助理與俄國間有聯繫」的報導公開駁斥，但遭柯米與FBI官員拒絕。