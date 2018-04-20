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外交政策雜誌：中國「交換師生」 在美校園設共黨支部

2018-04-20 12:37聯合新聞網 特派員黃惠玲／芝加哥報導

伊利諾伊大學香檳分校(UIUC)Hopkins Hall宿舍樓三樓公用房裡，參加...
伊利諾伊大學香檳分校(UIUC)Hopkins Hall宿舍樓三樓公用房裡，參加UIUC暑期ISE(信息科學與工程)課程項目的華中科技大學自動化學院、電信學院中九名師生黨員組成的「臨時黨支部」由四名帶隊老師組織，去年7月20日集會上黨課。(取材自華中科技大學 電子信息與通信學院官網)
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「外交政策」(Foreign Policy)雜誌官網18日刊出一篇「中共在全美多所大學建立黨支部」(The Chinese Communist Party is Setting Up Cells at Universities Across America)的報導指出，美國多個州的大學校園，都有成立中共黨支部的情形，香檳伊利諾大學(UIUC)一位中國交換學生說，他被要求向黨支部匯報同學間是否有違背中共宗旨傾向的意見。

「外交政策」報導，從華中科技大學到香檳伊利諾大學參加暑期信息科學與工程 (ISE)交換計畫的九名師生，去年7月在校內霍普金斯宿舍大樓(Hopkins Hall)三樓，由四位帶隊老師成立「臨時黨支部」；該支部並在華中科大的「電子信息與通信學院」網站，發布成立消息及照片，同時提到，臨時支部舉行數場專題探討，並上黨課，加強黨員學生對於「高舉思想旗幟、堅定思想方向」等方面的認識。

報導指出，至少有兩所與UIUC有交換計畫的中國大學，在伊大校園內成立了中共支部，並通過此組織監視與控制來自中國的學生思想。

一名參加2017年UIUC秋季課程的中國交換生接受「外交政策」訪問時說，在出發赴伊利諾州前，他們必須參加有關「法輪功危害」的講座；抵達後，他們原來在中國就讀的大學，會要求他們成立臨時黨支部。

他們也被要求匯報在海外期間，是否有同學出現任何違背中共宗旨傾向的情形，「回到中國後，我們要與老師作一對一的匯報，談的是自己和其他人在國外的表現。」

文中還說，不僅在伊利諾州，加州、俄亥俄、紐約州、康乃狄克、北達科他和西維吉尼亞等州內大學，都有成立中共黨支部的情形。

報導提到，中共對於成立海外黨支部的訊息並不忌諱，官媒「環球時報」去年11月報導，海外黨支部的不斷增加，展示了中共影響力日增，海外黨支部也負責推動中共政策。

UIUC校方未回應是否對此知情，但透過聲明表示，「我們重視所有學生的安全，同時在學生們選擇到伊利諾州求學後，努力確保學生有自由追求全面教育經驗的機會。」

去年11月到戴維斯加州大學(University of California , Davis)參與交換計畫的七名中國學者，在抵達戴維斯加大後，也在校園內成立了中共臨時黨支部，大連理工大學還刊文介紹。

該黨支部成立於11月4日，旨在吸收新黨員，並幫助他們「防止西方思想的腐蝕」。該黨支部書記穆興森(Mu Xingsen，譯音)接受「南華早報」訪問，確認該黨支部成立十多天後，因為尊重當地規定已經解散。

中共交換學生

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