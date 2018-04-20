美ICE掃蕩違反人權逃犯 4中國人全驅逐出境

2018-04-20 12:29 聯合新聞網 編譯 聯合新聞網 編譯 黃秀媛 ／綜合19日電



美國海關及移民執法局探員準備半夜突襲逮捕無證移民。法新社 分享 facebook

美國移民及海關執法局(ICE)本周在全美15個大城進行執法和驅逐作業，逮捕33名涉及違反人權罪行的逃犯，包括四名曾參與強迫墮胎的中國人，這些人都將被驅逐出美國。

ICE於19日發布新聞稿指出，在18日截止的三天作業期間，ICE透過在亞特蘭大、巴爾的摩、波士頓、芝加哥、丹佛、底特律、休士頓、洛杉磯、邁阿密、紐奧良、紐約市、費城、鳳凰城、西雅圖和明尼蘇達州聖保羅的辦事處，逮捕這些人犯。

被捕的無證移民接受ICE探員搜身。法新社 分享 facebook

這些被捕的外國人都有驅逐令在身，其中八人曾被判定觸犯毆打、非法持有武器、酒醉駕車和拒捕等罪行。

他們包括四名曾在中國參與強迫墮胎和絕育手術的中國人，其中有些是醫院人員；一名曾在中美洲監視和逮捕數十人使其受到刑求的前情報特工；一名曾帶領部隊到某個村莊殺害居民的中美洲軍人；一名曾提供監視情報，導致目標遭到逮捕、刑求和殺害的中東高級情報人員；東非一個以暴力殘割女性生殖器的集團頭子。

自2003年以來，ICE已逮捕超過395名違反人權的外國人，驅逐835人，並促使另外112人離開美國。

美國國土安全部還在調查130多人，並正追查涉及95個國家民眾的1750多個線索和驅逐案。自2003年以來ICE已發布超過7萬4000件有關通告，並阻止234名嫌犯進入美國。

「ICE這項持續的行動，確保不讓在其本國觸犯人權罪行的人，把美國當成庇護所。」ICE副局長賀曼說，「我們將繼續把追捕這些人列為優先執法目標，用我們獨特的權力，調查犯罪活動和執行移民法。」

這些試圖躲到美國逃避司法正義的人，包括曾參與迫害、戰爭罪行、種族滅絕、刑求，私刑殺戮，以及使用或招募娃娃兵的人；他們可能使用不實身分或假造的紀錄進入美國，企圖混進美國社區。