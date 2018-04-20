親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島新局勢
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

口音一點也不台！共軍閩南腔短片 秀轟-6K繞島巡航

《晚安曲》換人唱…誰讓服務30年的費玉清「退伍」？

華爾街「無畏女孩」搬家 銅牛可能跟進

2018-04-20 10:56聯合報 記者郭宣含╱即時報導

美國紐約市華爾街「無畏女孩」雕像將搬到紐約證券交易所前方，知名地標「衝刺公牛」之...
美國紐約市華爾街「無畏女孩」雕像將搬到紐約證券交易所前方，知名地標「衝刺公牛」之後可能也會搬移。美聯社
分享
美國紐約華爾街「無畏女孩」雕像勇敢面向知名地標「衝刺公牛」，已成為女性勇闖業界的全球指標，現在她將從現址搬遷到紐約證券交易所的前方。

當局19日宣布，無畏女孩的雕像將在今年年底搬遷。幾個小時後，全球各地的遊客紛至沓來一睹這個馬尾女孩，自從去年春天這座雕像被放在華爾街知名公牛像前，無畏女孩已成吸引遊客的磁鐵。

1987年美股崩盤後，義大利雕塑家莫迪卡（Arturo Di Modica）這座3公尺高、7100磅重的公牛像成為美國金融界韌性的象徵。莫迪卡希望無畏女孩雕像離開，他稱女孩雕像改變了公牛像的動態，而且不過是企業的「宣傳把戲」。

來自巴黎的高中老師馬蒂娜．吉隆（Martine Guillon）認為，公牛和女孩像應該擺在一起，一個小女孩可以比大型動物還強壯，女孩雕像象徵人類可以比動物更有力量。

克莉絲汀．維斯巴爾（Kristen Visbal）雕塑的「無畏女孩」去年3月由華爾街的道富環球投資公司委託製作，原本只暫時擺設數周，藉此鼓勵美國企業邀請更多女性參與董事會。但女孩像的高人氣引發網友連署，最後紐約市同意保留這座雕像。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）19日宣布，無畏女孩將搬遷到新址到今年底。

白思豪發言人菲利普斯（Eric Philips）表示，公牛像幾乎百分之百也會搬移，可能再跟無畏女孩聚首。

紐約市官員解釋，兩座在百老匯安全島的雕像危及行人與交通，因為大批遊客往往會滿到大街上。

紐約華爾街

相關新聞

川普強化法律團隊 朱利安尼加入

2018-04-20 10:03

星巴克逮人風波 費城警方公開道歉

2018-04-20 09:13

竊賊偷走拖車 8000張迪士尼門票不翼而飛

2018-04-20 08:28

學費暴漲 美大學生36%沒錢吃飯

2018-04-20 00:32

國會兩黨齊反川普 推動4移民法案表決

2018-04-19 15:11

交鋒川普？ 海理一句話回應與白宮的摩擦

2018-04-19 15:10

爭議不斷！170議員連署 要求他即刻下台

2018-04-19 15:09

新法通過 200萬人將失糧券 首度禁售禁食貓狗

2018-04-19 15:08

拿綠卡更難了 衝擊年輕無證客 「特別移民少年」被駁回

2018-04-19 15:07

驅逐非法移民 半數加州人支持

2018-04-19 15:05

西南航空爆炸/她被吸出窗外 德州牛仔拉住她「2分鐘如2小時」

2018-04-19 15:04

反庇護州法 民權聯盟提告洛斯阿拉米圖市長

2018-04-19 15:03

美朝對話 北京歡迎：談起來、談下去

2018-04-19 15:02

4華警生力軍 協助社區新移民

2018-04-19 14:18

448新警員畢業 2華女受矚

2018-04-19 14:16

華婦輪椅被偷 警送椅備墊應急

2018-04-19 14:14

華男怒砸8大道遊戲廳 被通緝

2018-04-19 14:13

牧師性侵中國女學生 拒不認罪

2018-04-19 14:09

男牧師闖酒店性侵2少女 中國遊學團加強安全防護

2018-04-19 14:09

龐培歐任命受挫 共和黨撂話交參院全院表決

2018-04-19 13:59

西南航空引擎爆炸/初步調查結果 找釀災證據

2018-04-19 13:47

西南航空事故罹難女高管熱心助人 親友：真的很不公平

2018-04-19 13:46

西南航空女機長曾被空軍拒收 如今被譽「美國英雄」

2018-04-19 13:41

引擎爆炸隔日 西南航空班機又遭鳥擊迫降

2018-04-19 13:35

庫克郡民主黨部 選出首位非裔女主席

2018-04-19 12:45

中國投資客大減 紐約房市進入買家市場

2018-04-19 12:43

老是延誤…華府通勤族最看重「準時」

2018-04-19 12:42

Airbnb反短租管制案 點名轟吳弭遭反擊散播「假新聞」

2018-04-19 12:41

禁因唐氏症墮胎 賓州議會通過反墮胎法案

2018-04-19 12:40

賓州禁唐氏症墮胎...常人無法體會的唐氏兒家庭悲喜

2018-04-19 12:40

上膛槍留車上 3歲童擊傷懷孕母

2018-04-19 12:39

全球最佳餐館 芝加哥Alinea奪冠

2018-04-19 12:39

美國人每天浪費15萬噸食物 蔬果最多

2018-04-19 12:39

40％美國人 每天吸髒空氣

2018-04-19 12:39

中美貿易戰升溫 專家：回談判桌解決

2018-04-19 12:38

金牌體操選手被納瑟性侵：他們只關心金錢和獎牌

2018-04-19 12:32

佛州海湖莊園新角色？ 川普：南方白宮

2018-04-19 12:11

達美航空發動機冒煙 緊急折返亞特蘭大

2018-04-19 11:42

西南航空空難死者險被吸出窗 家屬淚謝乘客拉她一把

2018-04-19 11:39
看更多

熱門文章

三台灣女遊客在京都古蹟撒香灰稱鎮魂 遭日警逮捕

2018-04-19 18:13

想把樹上「塑膠袋」拿掉 他近看嚇呆：幸好沒碰！

2018-04-19 20:48

搞大女友4閨密肚子 「婦仇者聯盟」痛毆賤男

2018-04-19 20:28

常被搞混！ 43歲媽太正 和女兒外出被當妹妹

2018-04-19 13:28

監視器拍下裸女走出房 老公辯：她只是替我修指甲

2018-04-19 14:21

中興通訊被美封殺 是死定了還是半死不活？

2018-04-19 12:37

台灣女遊客馬國遇搶匪 拉扯間跌倒頭破血流

2018-04-19 21:38

美國會報告點名 華為、中興、聯想涉間諜活動

2018-04-20 06:02

西南航空空難死者險被吸出窗 家屬淚謝乘客拉她一把

2018-04-19 11:39

金正恩妻子李雪主 新角色為北韓第一夫人

2018-04-19 22:29

華南銀行在美反洗錢法遵不足 Fed發出禁制令

2018-04-20 06:48

餵街友吃牙膏內餡OREO遭批 百萬網紅：幫他刷牙

2018-04-19 17:07

台積本季展望不如預期 拖累美國科技股

2018-04-19 21:53

阻博通併購代價 傳高通加州裁員1500人

2018-04-19 19:37

台積電財測拖累科技股 美股走低

2018-04-20 06:48

3台女入境日本被捕 外交部：盡快派員探視

2018-04-19 22:14

學費暴漲 美大學生36%沒錢吃飯

2018-04-20 00:32

西南航空爆炸/她被吸出窗外 德州牛仔拉住她「2分鐘如2小時」

2018-04-19 15:04

英女王盼 查爾斯王子任大英國協元首

2018-04-19 22:46

臉書直播客機發動機爆炸迫降 男子挨批自私

2018-04-19 20:01

「川安會」談釣魚台 反對片面改變現狀

2018-04-19 11:57

爭議不斷！170議員連署 要求他即刻下台

2018-04-19 15:09

西南航空女機長曾被空軍拒收 如今被譽「美國英雄」

2018-04-19 13:41

燕麥奶拿鐵超夯 美國咖啡館一杯難求

2018-04-19 13:49

油價四利多 攀三年半高點

2018-04-20 00:38

4大因素拉抬…油價可能還要漲

2018-04-20 00:27

遭美封殺 富比世：中興通訊恐聲請破產

2018-04-19 14:59

日本九州又一座火山活動 硫磺山噴發

2018-04-19 16:29

台股ADR除聯電外全跌 台積電重挫5.7%

2018-04-20 07:11

竊賊偷走拖車 8000張迪士尼門票不翼而飛

2018-04-20 08:28

澳軍艦行駛南海 遭大陸警告

2018-04-20 10:32

文在寅：朝鮮半島應宣布戰爭結束 走向和平

2018-04-19 17:05

史提格里茲：美中貿易協議 「幾近不可能」

2018-04-19 15:09

搶在歐盟新法生效前 臉書移出15億用戶隱私管轄權

2018-04-20 09:02

Tesla救亡 每天24小時趕工生產Model 3

2018-04-19 17:23

反制美 陸技術性擱置高通收購案

2018-04-20 00:27

EB-5要等10年 中國投資潮退燒 由他們逐步取代

2018-04-19 14:59

新法通過 200萬人將失糧券 首度禁售禁食貓狗

2018-04-19 15:08

星巴克逮人風波 費城警方公開道歉

2018-04-20 09:13

佛州海湖莊園新角色？ 川普：南方白宮

2018-04-19 12:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top