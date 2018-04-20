華爾街「無畏女孩」搬家 銅牛可能跟進

2018-04-20 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



美國紐約市華爾街「無畏女孩」雕像將搬到紐約證券交易所前方，知名地標「衝刺公牛」之後可能也會搬移。美聯社 分享 facebook 美國紐約市華爾街「無畏女孩」雕像勇敢面向知名地標「衝刺公牛」，已成為女性勇闖業界的全球指標，現在她將從現址搬遷到紐約證券交易所的前方。

當局19日宣布，無畏女孩的雕像將在今年年底搬遷。幾個小時後，全球各地的遊客紛至沓來一睹這個馬尾女孩，自從去年春天這座雕像被放在華爾街知名公牛像前，無畏女孩已成吸引遊客的磁鐵。

1987年美股崩盤後，義大利雕塑家莫迪卡（Arturo Di Modica）這座3公尺高、7100磅重的公牛像成為美國金融界韌性的象徵。莫迪卡希望無畏女孩雕像離開，他稱女孩雕像改變了公牛像的動態，而且不過是企業的「宣傳把戲」。

來自巴黎的高中老師馬蒂娜．吉隆（Martine Guillon）認為，公牛和女孩像應該擺在一起，一個小女孩可以比大型動物還強壯，女孩雕像象徵人類可以比動物更有力量。

克莉絲汀．維斯巴爾（Kristen Visbal）雕塑的「無畏女孩」去年3月由華爾街的道富環球投資公司委託製作，原本只暫時擺設數周，藉此鼓勵美國企業邀請更多女性參與董事會。但女孩像的高人氣引發網友連署，最後紐約市同意保留這座雕像。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）19日宣布，無畏女孩將搬遷到新址到今年底。

白思豪發言人菲利普斯（Eric Philips）表示，公牛像幾乎百分之百也會搬移，可能再跟無畏女孩聚首。

紐約市官員解釋，兩座在百老匯安全島的雕像危及行人與交通，因為大批遊客往往會滿到大街上。