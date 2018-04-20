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學費暴漲 美大學生36%沒錢吃飯

2018-04-20 00:32聯合報 編譯許祖菱／綜合報導

研究人員警告，美國大學因學費膨脹，學生援助方案不足，加上低收入學生數量增加，學生...
研究人員警告，美國大學因學費膨脹，學生援助方案不足，加上低收入學生數量增加，學生飢餓問題已愈來愈嚴重。圖為MIT校景。 路透
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美國喬治華盛頓大學學生托雷斯，入學第一年體重就掉了超過三公斤。為了支付高昂學費，他常過著有一餐沒一餐的日子，不是一天只吃一個義大利麵罐頭，就是參加提供免費午餐的校園活動。

華盛頓郵報報導，像托雷斯這般三餐不繼的學生不在少數。美國天普大學和威斯康辛希望實驗室日前公布研究發現，在接受調查的六十六所大學、四萬三千名學生中，約三成六學生吃不飽。

研究人員警告，美國大學因為學費膨脹，學生援助方案不足，加上低收入學生數量增加，學生飢餓問題已經愈來愈嚴重。

天普大學教育政策教授莎拉．戈德里克－拉布是報告作者之一，她表示：「大學費用隨時間不斷增高。但學費上漲只是部分原因，這是一個系統性問題。」

戈德里克-拉布提到，數以千計窮困學生，除了不外食、不喝酒，現在還要靠不吃飯或吃更少，才有錢付學費。

專家表示，大學生飢餓問題很複雜。美國大學為了多元招收學生，會提供各式獎學金或補助金。但低收入學生入學後，卻沒有相對應政策繼續補助他們各式開銷。

根據美國教育統計中心數據，大學本科生在二○一三至二○一四學年度，平均要支付九千九百廿九美元（約台幣廿九萬元）在學費及食宿，較廿年前上漲了百分之五十，私立大學學生負擔可能更重。

密西根州立大學是首間成立校園食物貯藏室的大學，希望能改善學生因飢餓產生的健康問題；紐約聖約翰大學也成立應急基金會，補助費用給學生。

華盛頓郵報義大利大學教育大學生外食

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