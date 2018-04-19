親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島新局勢
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

噁！這些私宰雞做「米血糕」 你敢吃嗎

比京猶太博物館槍擊2嫌 出庭受審

2018-04-19 22:35中央社 布魯塞爾19日綜合外電報導

律師表示，4年前涉嫌在比利時布魯塞爾猶太博物館開槍射殺4人的奈穆許（Mehdi Nemmouche），今天受命在布魯塞爾接受審訊。

奈穆許的律師拉奎（Henri Laquay）告訴記者，法國籍的奈穆許將與涉案共犯班德瑞爾（NacerBendrer）一同在布魯塞爾一座法院受審。班德瑞爾也是法籍。

布魯塞爾猶太法國

相關新聞

國會兩黨齊反川普 推動4移民法案表決

2018-04-19 15:11

交鋒川普？ 海理一句話回應與白宮的摩擦

2018-04-19 15:10

爭議不斷！170議員連署 要求他即刻下台

2018-04-19 15:09

新法通過 200萬人將失糧券 首度禁售禁食貓狗

2018-04-19 15:08

拿綠卡更難了 衝擊年輕無證客 「特別移民少年」被駁回

2018-04-19 15:07

驅逐非法移民 半數加州人支持

2018-04-19 15:05

西南航空爆炸/她被吸出窗外 德州牛仔拉住她「2分鐘如2小時」

2018-04-19 15:04

反庇護州法 民權聯盟提告洛斯阿拉米圖市長

2018-04-19 15:03

美朝對話 北京歡迎：談起來、談下去

2018-04-19 15:02

4華警生力軍 協助社區新移民

2018-04-19 14:18

448新警員畢業 2華女受矚

2018-04-19 14:16

華婦輪椅被偷 警送椅備墊應急

2018-04-19 14:14

華男怒砸8大道遊戲廳 被通緝

2018-04-19 14:13

牧師性侵中國女學生 拒不認罪

2018-04-19 14:09

男牧師闖酒店性侵2少女 中國遊學團加強安全防護

2018-04-19 14:09

龐培歐任命受挫 共和黨撂話交參院全院表決

2018-04-19 13:59

西南航空引擎爆炸/初步調查結果 找釀災證據

2018-04-19 13:47

西南航空事故罹難女高管熱心助人 親友：真的很不公平

2018-04-19 13:46

西南航空女機長曾被空軍拒收 如今被譽「美國英雄」

2018-04-19 13:41

引擎爆炸隔日 西南航空班機又遭鳥擊迫降

2018-04-19 13:35

庫克郡民主黨部 選出首位非裔女主席

2018-04-19 12:45

中國投資客大減 紐約房市進入買家市場

2018-04-19 12:43

老是延誤…華府通勤族最看重「準時」

2018-04-19 12:42

Airbnb反短租管制案 點名轟吳弭遭反擊散播「假新聞」

2018-04-19 12:41

禁因唐氏症墮胎 賓州議會通過反墮胎法案

2018-04-19 12:40

賓州禁唐氏症墮胎...常人無法體會的唐氏兒家庭悲喜

2018-04-19 12:40

上膛槍留車上 3歲童擊傷懷孕母

2018-04-19 12:39

全球最佳餐館 芝加哥Alinea奪冠

2018-04-19 12:39

美國人每天浪費15萬噸食物 蔬果最多

2018-04-19 12:39

40％美國人 每天吸髒空氣

2018-04-19 12:39

中美貿易戰升溫 專家：回談判桌解決

2018-04-19 12:38

金牌體操選手被納瑟性侵：他們只關心金錢和獎牌

2018-04-19 12:32

達美航空發動機冒煙 緊急折返亞特蘭大

2018-04-19 11:42

西南航空空難死者險被吸出窗 家屬淚謝乘客拉她一把

2018-04-19 11:39

川普：狡猾的柯米是史上最糟FBI局長 炒他無關通俄

2018-04-19 09:36

向股東兌現撙節承諾 高通加州裁員1,500人

2018-04-19 09:33

西南航空發動機風扇葉片斷裂 有金屬疲勞證據

2018-04-19 07:03

芝加哥第二高樓化身「蝙蝠俠」 開發商新建案吸睛

2018-04-19 05:40

發動機爆炸隔日 西南航空班機遭鳥擊迫降

2018-04-19 02:26
看更多

熱門文章

打報警電話叫炸醬麵外送？韓警神反應救出受虐女

2018-04-19 11:12

三台灣女遊客在京都古蹟撒香灰稱鎮魂 遭日警逮捕

2018-04-19 18:13

穿衣服嫌麻煩？ 日政府官員全裸出門倒垃圾被捕

2018-04-19 10:34

想把樹上「塑膠袋」拿掉 他近看嚇呆：幸好沒碰！

2018-04-19 20:48

搞大女友4閨密肚子 「婦仇者聯盟」痛毆賤男

2018-04-19 20:28

常被搞混！ 43歲媽太正 和女兒外出被當妹妹

2018-04-19 13:28

監視器拍下裸女走出房 老公辯：她只是替我修指甲

2018-04-19 14:21

中興通訊被美封殺 是死定了還是半死不活？

2018-04-19 12:37

美債殖利率曲線十年來最平 Fed升息恐踩車以防倒掛

2018-04-19 06:54

核武、夫人+公主不夠看 北韓還找這群人玩全球大戲

2018-04-19 10:00

南韓證實 已和美國北韓談和平條約結束韓戰

2018-04-19 00:32

西南航空空難死者險被吸出窗 家屬淚謝乘客拉她一把

2018-04-19 11:39

台灣女遊客馬國遇搶匪 拉扯間跌倒頭破血流

2018-04-19 21:38

西南航空發動機風扇葉片斷裂 有金屬疲勞證據

2018-04-19 07:03

川普：龐培歐見了金正恩 兩人相處得很好

2018-04-19 05:02

兩韓峰會下周登場 將發表終戰宣言

2018-04-18 23:53

餵街友吃牙膏內餡OREO遭批 百萬網紅：幫他刷牙

2018-04-19 17:07

阻博通併購代價 傳高通加州裁員1500人

2018-04-19 19:37

川普變臉 拒絕重返TPP

2018-04-19 01:30

韓戰停戰協定 當年簽字的只有美中北韓…沒有南韓

2018-04-19 00:21

新疆大肆關押維族 美國擬制裁大陸官員

2018-04-19 05:49

台ADR除台積電外上漲

2018-04-19 07:55

IMF：全球負債創新高 美中列名最大債務國

2018-04-19 01:08

梅克爾潑冷水…馬克宏的「強大歐盟」 恐成殘夢

2018-04-19 00:49

「川安會」談釣魚台 反對片面改變現狀

2018-04-19 11:57

女記者漫畫諷刺涉印度教徒性侵案 遭威脅生命

2018-04-18 23:29

台積本季展望不如預期 拖累美國科技股

2018-04-19 21:53

美國聯準會暗示 升息方向不變

2018-04-19 10:17

西南航空女機長曾被空軍拒收 如今被譽「美國英雄」

2018-04-19 13:41

經濟解析／國際油市空頭已被打趴 大熊冬眠不出

2018-04-19 07:36

燕麥奶拿鐵超夯 美國咖啡館一杯難求

2018-04-19 13:49

發動機爆炸隔日 西南航空班機遭鳥擊迫降

2018-04-19 02:26

美快餐店棄用現金 省成本、排隊去化加快

2018-04-19 11:14

沙國打破35年電影禁令！ 《黑豹》搶下頭香

2018-04-19 10:18

「川安會」談貿易 川普：我不想重返TPP

2018-04-19 08:38

西南航空爆炸/她被吸出窗外 德州牛仔拉住她「2分鐘如2小時」

2018-04-19 15:04

首度推文反擊！ 川普嘲諷緋聞豔星「騙人技倆」

2018-04-19 00:54

3台女入境日本被捕 外交部：盡快派員探視

2018-04-19 22:14

改革惹民怨 六成法國選民對馬克宏不滿

2018-04-19 00:08

臉書直播客機發動機爆炸迫降 男子挨批自私

2018-04-19 20:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top