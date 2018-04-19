前Playboy女郎解除封口令 可談川普婚外情

2018-04-19 14:07 中央社 紐約18日綜合外電報導



全美媒體公司與前「花花公子」女郎麥道高（圖）達成和解，解除封口協議，使得女方能夠自由談論一段她聲稱與川普發生的婚外情。圖擷自 CNN 分享 facebook

全美媒體公司（American Media Inc.）今天與前「花花公子」女郎麥道高達成和解，解除封口協議，使得女方能夠自由談論一段她聲稱與川普發生的婚外情。

法新社報導，媒體集團與女模雙方都證實了這個消息。全美媒體公司旗下擁有八卦雜誌「國家詢問報」（National Enquirer）。

這項協議使得前「花花公子」（Playboy）雜誌女模麥道高（Karen McDougal）對全美媒體公司提出的訴訟告一段落。「紐約時報」報導，這也使川普免於捲入一場官司。川普團隊試圖在2016年競選期間花錢要求幾名女性封口。

全美媒體公司證實雙方和解，並表示麥道高將會登上9月號「男士雜誌」（Men's Journal）封面，成為一篇特寫長度文章的主角。

麥道高說：「當別人問我的故事時，我總算能夠說出真相，這種感覺真是鬆了一口氣。我很期待找回我的私生活，專注自己在意的事情上。」

全美媒體公司2016年付給麥道高15萬美元（約新台幣443萬元），並承諾幫她的健身事業宣傳，以此換得她的故事內容，但後來從未刊出。

雙方和解之後，麥道高未來藉此故事獲得的利益中，全美媒體公司有權抽取最多達7萬5000美元。

麥道高先前指控全美媒體公司騙她簽下封口協議，並指控川普律師柯恩（Michael Cohen）不當干預。全美媒體公司的董事長為川普友人。