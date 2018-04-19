男牧師闖酒店性侵2少女 中國遊學團加強安全防護

2018-04-19 14:09 世界日報 記者啟鉻／洛杉磯報導



柯汶納市2月初發生教會男牧師闖進中國遊學團居住的酒店，性侵中國遊學團兩名少女，事件在華人社區引起高度關注。 戴啟銘 分享 facebook

柯汶納市2月初發生教會男牧師闖進中國遊學團居住的酒店，性侵中國遊學團兩名少女，事件在華人社區引起高度關注。目前嫌犯雖被控猥褻孩童重罪，仍拒不認罪。部分華人遊學團組織者認為，事件發生與遊學團成員缺乏安全防範意識有關，雖然這起事件未影響中國遊學團赴美參訪，但至此之後加強安全意識顯得愈加重要。

從事多年組織遊學業務的美中文化協會會長林旭表示，事件發生後，不少來自中國赴美的遊學團開始提升安全意識。過去遊學團赴美經常發生的問題包括東西丟失、游泳池事故、車禍等，但遊學團成員遭性侵事件從未聽說過，事件會發生主因是遊學團從老師、導遊及學生，缺乏安全意識。所以事件發生後，部分遊學團開始教育學生時刻防範，比如晚上進住住地就不要出來、進入酒店關好門窗、若有人叫門應確認是遊學團老師才可開門等。

林旭表示，提高遊學團全方位安全意識非常重要，雖然加強安全防範意識，或許不能在未來避免發生安全困擾，但至少可以減少危害安全事件發生。

原美華聯主席鹿強也從事中國遊學團業務，他認為，柯汶納發生的牧師性侵中國遊學團兩名少女事件，尚有很多遊學團缺乏暸解，所以並未影響中國遊學團赴美數量。但作為遊學團組織者，應以此事件為戒，教育學生及老師提高安全意識，應暸解美國並非百分之百安全的地方，不應該放鬆警覺。這起牧師性侵中國遊學團學生事件，屬於單一事件，尚不足以對整個中國赴美遊學團來美參訪趨勢造成大的衝擊。

柯汶納市2月初發生教會男牧師闖進中國遊學團居住的酒店，性侵中國遊學團兩名少女，事件在華人社區引起高度關注。 戴啟銘 分享 facebook