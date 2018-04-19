牧師性侵中國女學生 拒不認罪

2018-04-19 14:09 世界日報 【洛杉磯訊】



柯汶納市一家酒店2018年2月間發生牧師性侵中國遊學團兩名少女成員案，嫌犯Douglas Rivera已被提出檢控，並於18日在波莫那高等法院過堂，對遭控罪名拒不認罪，法官裁定全案於5月17日再度過堂聆訊。被告保釋金增加至110萬元。

40歲的Rivera是鮑爾溫公園市居民，被控猥褻孩童及入室盜竊重罪，以及不當裸露下體輕罪指控。一旦罪名成立，最高可被判牢刑15年，以及終身登記為性犯罪者。檢方表示，被告於今年2月7日，驅車前往柯汶納市東嘉偉街一家酒店，將車停在一個窗前，因為從窗戶看進屋內有兩名中國遊學團少女成員。被告涉嫌向兩名受害者裸露下體，並在進入房間後，不當觸碰其中一名少女。

案件發生後警方公布現場監控錄像，不少居民打電話指證被告就是一家教會牧師，所在教會是Gods Gypsy Christian Church。隨後Rivera於2月11日向警方自首，並聲稱無罪，並以交保10萬元獲釋。不過最終保釋金漲到110萬元，Rivera再次遭收押。

這起牧師性侵中國遊學團兩名女學生事件，發生在2018年2月7日，案發酒店經常有中國遊學團入住。嫌犯Douglas Rivera，是南加格蘭岱市一家教會牧師。事件發生後震驚華人社區，調查人員表示，嫌犯在作案前曾在停車場透過窗戶看兩個十歲和12歲的遊學團女生，並在他駕駛的貨車裡自慰。隨後進入房間，侵犯兩名女生，主要是要求受害人替其口交。

事發後警方很快公布了監控錄像和照片，並確認了嫌犯身分和姓名，發布通緝令，嫌犯很快投案，但投案前曾透過社群媒體表示無辜，指稱他只是在不對的時間出現在不對的地方。該事件也為中國赴美遊學團或者參訪團再次敲醒安全警鐘，赴美參訪有必要時刻加強安全防範。