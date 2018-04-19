華男怒砸8大道遊戲廳 被通緝

2018-04-19 14:13 世界日報 記者 世界日報 記者 黃伊奕 ／紐約報導



一名華裔男子日前在8大道一間電子遊戲廳玩遊戲期間，因發怒而砸壞店內兩台價值不菲的遊戲機，轄區市警72分局經過調查，成功獲得男子的監控視頻，於18日對外公布進行通緝。

據72分局消息，該起案件發生於7日上午11時40分左右，當時一名華男在布碌崙51街773號的快樂遊戲廳玩遊戲，不知何故，他突然發怒，拿起店內的椅子，對著兩台遊戲機猛砸，將遊戲機玻璃砸破後離開。待警方接到報案後趕往現場，該名華男早已不知所蹤。

據悉這家遊戲廳主要提供西遊爭霸、釣魚機等類似賭博遊戲。據遊戲廳的工作人員表示，當日確實有華男將機器砸壞，但是不願透露究竟是何糾紛導致男子此舉。而兩台被砸的機器價值千元，現在均已經被抬走。據悉該名嫌犯是該遊戲廳的常客，英文名麥克(Michael)，而且居住在法拉盛。

72分局經過調查，成功獲得嫌犯監控視頻，18日對外公布進行通緝。72分局表示， 該華男約30歲左右，身高5呎10寸，約170磅重，作案時身穿白色T恤，黑色外套以及黑色墨鏡。如有任何人得知該男子下落，請立即致電72分局警探Cheryl Weiss，電話(718)965-6336。或者致電止罪熱線(800)577-8477，或上crimestoppers網站，或傳短訊274637再輸入tip577，所有信息絕對保密。

華男怒砸8大道電遊廳，被72分局通緝。 黃伊奕 分享 facebook