華婦輪椅被偷 警送椅備墊應急

2018-04-19 14:14 世界日報 記者 世界日報 記者 黃伊奕 ／紐約報導



華婦輪椅被偷，警方送輪椅應急。 黃伊奕 分享 facebook

杭州的許女士日前與丈夫來紐約探望兒子，因為她曾經嚴重中風需要坐輪椅，於是兒子給母親買了一輛全新的輪椅代步。不料17日下午5時左右，許女士與丈夫在布碌崙貝瑞吉外出時輪椅竟被他人盜走，導致她一時間寸步難行。所幸在州參議員高頓(Marty Golden)社區經理關國梁(John Quaglione)和兩名68分局警員幫助下，一小時內就為許女士送來另一輛輪椅，讓她順利回家。

據悉，輪椅被盜時，許女士和丈夫正在布碌崙貝瑞吉購物，當他們準備進入一家小小的雜貨店買蘋果時，因為店面太小，於是許女士將輪椅暫時放在店鋪門口。哪知出來時，輪椅已不翼而飛。難以長時間站立的許太太一時不知所措，只好倚靠在門口的電線桿發愁。好在路人紛紛出手相助，有人擔任翻譯，有人報警求助，關國梁得知後也立即前往協助，並查看商鋪的監控視頻，結果發現是一名耆老在門口發現輪椅後推走。

68分局警員蘇哈涕(Shohatee)和斯萊文(Slavin)收到報告後也前往調查，根據視頻資料在案發周邊不斷尋找嫌犯身影，但是一時無任何進展。許女士和丈夫則留在高頓辦公室，等待家人前來。約30分鐘後，沒想到蘇哈涕和斯萊文雖然沒有找到被盜走的輪椅，卻帶來一輛舊輪椅並暖心的準備了新的坐墊，方便許女士能夠順利回家。

許女士對警方熱心的幫助，感動不已。她激動地說，「雖然壞人盜走了兒子給我的禮物，但是遇到很多熱心人和好警察。」她一再向警方致謝，蘇哈涕說「你就像我媽媽一樣，我怎麼能不幫你。」斯萊文則說「我實在沒法相信小偷竟然連行動不便的人賴以行走的交通工具都偷走。」

對於警方與熱心人提供的幫助，許太太離開高頓辦公室時不斷向兩名警員豎起大拇指，還和大家一起拍照留念。兩名警員也向許太太承諾將會進一步調查此案，幫助尋回她心愛的禮物。