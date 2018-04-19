親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島新局勢
美對敘利亞開火
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

狗仔愛周董、狂粉黏老蕭 「糾纏行為防制法」能管？

打報警電話叫炸醬麵外送？ 警神反應救出受虐女

華婦輪椅被偷 警送椅備墊應急

2018-04-19 14:14世界日報 記者黃伊奕／紐約報導

華婦輪椅被偷，警方送輪椅應急。 黃伊奕
華婦輪椅被偷，警方送輪椅應急。 黃伊奕
分享

杭州的許女士日前與丈夫來紐約探望兒子，因為她曾經嚴重中風需要坐輪椅，於是兒子給母親買了一輛全新的輪椅代步。不料17日下午5時左右，許女士與丈夫在布碌崙貝瑞吉外出時輪椅竟被他人盜走，導致她一時間寸步難行。所幸在州參議員高頓(Marty Golden)社區經理關國梁(John Quaglione)和兩名68分局警員幫助下，一小時內就為許女士送來另一輛輪椅，讓她順利回家。

據悉，輪椅被盜時，許女士和丈夫正在布碌崙貝瑞吉購物，當他們準備進入一家小小的雜貨店買蘋果時，因為店面太小，於是許女士將輪椅暫時放在店鋪門口。哪知出來時，輪椅已不翼而飛。難以長時間站立的許太太一時不知所措，只好倚靠在門口的電線桿發愁。好在路人紛紛出手相助，有人擔任翻譯，有人報警求助，關國梁得知後也立即前往協助，並查看商鋪的監控視頻，結果發現是一名耆老在門口發現輪椅後推走。

68分局警員蘇哈涕(Shohatee)和斯萊文(Slavin)收到報告後也前往調查，根據視頻資料在案發周邊不斷尋找嫌犯身影，但是一時無任何進展。許女士和丈夫則留在高頓辦公室，等待家人前來。約30分鐘後，沒想到蘇哈涕和斯萊文雖然沒有找到被盜走的輪椅，卻帶來一輛舊輪椅並暖心的準備了新的坐墊，方便許女士能夠順利回家。

許女士對警方熱心的幫助，感動不已。她激動地說，「雖然壞人盜走了兒子給我的禮物，但是遇到很多熱心人和好警察。」她一再向警方致謝，蘇哈涕說「你就像我媽媽一樣，我怎麼能不幫你。」斯萊文則說「我實在沒法相信小偷竟然連行動不便的人賴以行走的交通工具都偷走。」

對於警方與熱心人提供的幫助，許太太離開高頓辦公室時不斷向兩名警員豎起大拇指，還和大家一起拍照留念。兩名警員也向許太太承諾將會進一步調查此案，幫助尋回她心愛的禮物。

紐約警察中風

相關新聞

佛州海湖莊園新角色？ 川普：南方白宮

2018-04-19 12:11

西南航空空難死者險被吸出窗 家屬淚謝乘客拉她一把

2018-04-19 11:39

4華警生力軍 協助社區新移民

2018-04-19 14:18

448新警員畢業 2華女受矚

2018-04-19 14:16

華男怒砸8大道遊戲廳 被通緝

2018-04-19 14:13

牧師性侵中國女學生 拒不認罪

2018-04-19 14:09

男牧師闖酒店性侵2少女 中國遊學團加強安全防護

2018-04-19 14:09

龐培歐任命受挫 共和黨撂話交參院全院表決

2018-04-19 13:59

西南航空引擎爆炸/初步調查結果 找釀災證據

2018-04-19 13:47

西南航空事故罹難女高管熱心助人 親友：真的很不公平

2018-04-19 13:46

西南航空女機長曾被空軍拒收 如今被譽「美國英雄」

2018-04-19 13:41

引擎爆炸隔日 西南航空班機又遭鳥擊迫降

2018-04-19 13:35

庫克郡民主黨部 選出首位非裔女主席

2018-04-19 12:45

中國投資客大減 紐約房市進入買家市場

2018-04-19 12:43

老是延誤…華府通勤族最看重「準時」

2018-04-19 12:42

Airbnb反短租管制案 點名轟吳弭遭反擊散播「假新聞」

2018-04-19 12:41

禁因唐氏症墮胎 賓州議會通過反墮胎法案

2018-04-19 12:40

賓州禁唐氏症墮胎...常人無法體會的唐氏兒家庭悲喜

2018-04-19 12:40

上膛槍留車上 3歲童擊傷懷孕母

2018-04-19 12:39

全球最佳餐館 芝加哥Alinea奪冠

2018-04-19 12:39

美國人每天浪費15萬噸食物 蔬果最多

2018-04-19 12:39

40％美國人 每天吸髒空氣

2018-04-19 12:39

中美貿易戰升溫 專家：回談判桌解決

2018-04-19 12:38

金牌體操選手被納瑟性侵：他們只關心金錢和獎牌

2018-04-19 12:32

達美航空發動機冒煙 緊急折返亞特蘭大

2018-04-19 11:42

川普：狡猾的柯米是史上最糟FBI局長 炒他無關通俄

2018-04-19 09:36

向股東兌現撙節承諾 高通加州裁員1,500人

2018-04-19 09:33

西南航空發動機風扇葉片斷裂 有金屬疲勞證據

2018-04-19 07:03

芝加哥第二高樓化身「蝙蝠俠」 開發商新建案吸睛

2018-04-19 05:40

發動機爆炸隔日 西南航空班機遭鳥擊迫降

2018-04-19 02:26

種族議題引爆爭議 星巴克關門半天教育員工

2018-04-19 01:33

川普變臉 拒絕重返TPP

2018-04-19 01:30

首度推文反擊！ 川普嘲諷緋聞豔星「騙人技倆」

2018-04-19 00:54

西南航空班機引擎高空驚爆 乘客上半身被吸出窗外

2018-04-19 00:49

外遇面臨彈劾 密州長再爆挪用慈善名單去募款

2018-04-18 20:56

直搗「彼得森」亨廷頓據點 西維州逮百毒販

2018-04-18 20:15

曾任戰機飛官 西南航空女機長拯救乘客

2018-04-18 14:26

川普批洩密應坐牢 柯米反譏總統說話「不正常」

2018-04-18 13:56

艷星丹尼爾斯公布威脅者素描 像前任白宮聯絡室主任？

2018-04-18 13:54
看更多

熱門文章

還想買在最低、賣在最高？股票策略師建議精讀這兩段

2018-04-18 17:44

打報警電話叫炸醬麵外送？韓警神反應救出受虐女

2018-04-19 11:12

穿衣服嫌麻煩？ 日政府官員全裸出門倒垃圾被捕

2018-04-19 10:34

印度老鼠超猖狂 千鼠啃食讓3層樓房瞬間變廢墟

2018-04-18 17:56

常被搞混！ 43歲媽太正 和女兒外出被當妹妹

2018-04-19 13:28

南北韓達成共識 金正恩會文在寅將全球直播

2018-04-18 19:43

美債殖利率曲線十年來最平 Fed升息恐踩車以防倒掛

2018-04-19 06:54

南韓證實 已和美國北韓談和平條約結束韓戰

2018-04-19 00:32

核武、夫人+公主不夠看 北韓還找這群人玩全球大戲

2018-04-19 10:00

西南航空發動機風扇葉片斷裂 有金屬疲勞證據

2018-04-19 07:03

川普：龐培歐見了金正恩 兩人相處得很好

2018-04-19 05:02

兩韓峰會下周登場 將發表終戰宣言

2018-04-18 23:53

男子服用止痛藥後變同性戀 稱令他感覺解放「做回自己」

2018-04-18 16:13

中興通訊被美封殺 是死定了還是半死不活？

2018-04-19 12:37

西南航空空難死者險被吸出窗 家屬淚謝乘客拉她一把

2018-04-19 11:39

影／「女王最後的柯基」離世 曾和007拍片

2018-04-18 15:08

韓戰停戰協定 當年簽字的只有美中北韓…沒有南韓

2018-04-19 00:21

川普變臉 拒絕重返TPP

2018-04-19 01:30

新疆大肆關押維族 美國擬制裁大陸官員

2018-04-19 05:49

被美媒稱作是紐西蘭川普 紐國總理阿爾登勃然大怒

2018-04-18 22:57

IMF：全球負債創新高 美中列名最大債務國

2018-04-19 01:08

手機壽命變長 手機大廠好煩惱

2018-04-18 17:23

梅克爾潑冷水…馬克宏的「強大歐盟」 恐成殘夢

2018-04-19 00:49

影／沙烏地女性包緊緊如何運動？原來她們穿這樣！

2018-04-18 18:04

女記者漫畫諷刺涉印度教徒性侵案 遭威脅生命

2018-04-18 23:29

美國聯準會暗示 升息方向不變

2018-04-19 10:17

影／魁北克「淘金潮2.0」隱憂 比特幣礦機成吃電巨獸

2018-04-18 17:35

台ADR除台積電外上漲

2018-04-19 07:55

經濟解析／國際油市空頭已被打趴 大熊冬眠不出

2018-04-19 07:36

啞忍荒木經惟15年的 KaoRi 被推崇的攝影大師，被羞辱的模特

2018-04-18 15:35

監視器拍下裸女走出房 老公辯：她只是替我修指甲

2018-04-19 14:21

發動機爆炸隔日 西南航空班機遭鳥擊迫降

2018-04-19 02:26

日本地方父母官援交丟官 落淚請辭

2018-04-18 17:10

台女曼谷遭性侵案開庭 嫌疑人未被羈押

2018-04-18 23:01

「吃塑膠」酵素誕生 垃圾汙染有解

2018-04-18 20:05

影／戰鬥民族就是狂 足球賽棕熊開球惹爭議

2018-04-18 17:26

美快餐店棄用現金 省成本、排隊去化加快

2018-04-19 11:14

首度推文反擊！ 川普嘲諷緋聞豔星「騙人技倆」

2018-04-19 00:54

「川安會」談貿易 川普：我不想重返TPP

2018-04-19 08:38

鎳價暴漲10% 單日漲幅為2008年來最大

2018-04-18 22:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top