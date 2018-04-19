4華警生力軍 協助社區新移民

2018-04-19 14:18 世界日報 記者 世界日報 記者 牟蘭 ／紐約報導



獨子當警察，華裔父母支持兒貢獻社區。 牟蘭／攝影 分享 facebook

許多華裔新移民二代都曾目睹父母或其他新移民的辛苦歷程，因此立志向上，要改變華裔移民的困境。四名華裔男警18日參加警校畢業典禮，成為紐約市警，日後將被派往全市各地保衛民眾安全，更要協助社區，幫助新移民。他們四人均為家中獨子，也是家中三代中唯一的警察，父母感到榮耀的同時，也寄望兒子可改善社區治安。

23歲的黃育城在美國出生，父母是從中國香港來美的第一代移民。早年黃育城的父母在洗衣店工作，因語言不通常常遭到外族裔的騷擾。黃育誠表示，許多新移民和自己的父母一樣，由於不會英語常常在美國生活受到不公平對待，他希望作為一名警員，能更好服務社區，幫新移民解決難題。

多年來，父母一直支持黃育城從警。取得市大約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)的刑事司法本科學位後，他如願通過考核後成為一名市警，日後將服務市84分局。

另一名警校畢業生湯志恆也為二代移民，他的父母1987年從中國廣州移民紐約。湯志恆說，他的父親湯沃航曾是華埠五分局的一名輔警，15年間義務幫不少語言不通的新移民伸張正義，後進入郵局工作。因受父親的影響，湯志恆雖在本科時選擇會計專業，但畢業後毅然加入警隊，日後將進入市62分局。

同在當日畢業的曾利民也為華裔移民二代，他的父母早年從中國廣東台山移民美國，一家人在華埠生活。曾利民父母從事餐館業，辛苦將他扶養長大，希望他日後成為對社會有用的人。他從約翰傑刑事司法學院刑事司法專業畢業後，成為一名交通警察，通過六個月培訓晉升成為一名警員，將服務市66分局。

吳俊賢16歲時同父母從中國福州移民美國，因從小喜歡銀幕上警察形象，所以決定日後從警。他在市立大學取得電子科技(Electrical engineer)專業的本科學位後，也加入警隊。他說成為一名警察對他最大的挑戰就是規律的作息，日後將利用雙語優勢服務市84分局。

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