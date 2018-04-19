448新警員畢業 2華女受矚

2018-04-19 14:16 世界日報 記者 世界日報 記者 牟蘭 ／紐約報導



影音來源：記者牟蘭

紐約市警察學院(New York City Police Academy)畢業典禮18日在曼哈頓中城麥迪遜廣場花園舉行，448名來自40個國家的新警光榮畢業，當日加入市警總局為紐約民眾服務的隊伍中，有兩位華裔女警，分別是警察世家的張傑西(Jessica Zhang)和棄醫從警的周美芳。

448名警校畢業生中，有九人出生在中國，29人曾在武裝部隊(armed service)服役。市警總局局長歐尼爾(James ONeill)祝賀畢業生歷經六個多月挑戰，最終獲得擔當市警重任資格。他表示，市警和其餘政府警務人員過去數十年來不斷努力，才讓紐約市變得更安全，「我記得在1980年代，紐約市一年要發生2200起謀殺和500起槍擊案，但去年只有790起槍擊案和292起謀殺；減少一個人被射傷、被殺害、被搶劫將是各位(市警)的職責」。

歐尼爾指出，紐約市警的多元化，幫助警隊更好地服務社區。他舉例說，華裔女警張傑西是一位新移民，六年前才剛剛從中國移民美國，兩年前加入美國國籍。他說，張傑西的祖母、父親、兩個叔叔、堂姊妹和外甥都是中國警察，但她是家中第一位紐約市警，「各個市警互相學習對方文化，才能讓他們了解多元化社區」。

周美芳是香港移民的第二代，她的父親是一名工程師。她說，成為警察是她從小的夢想，但父母較為傳統，認為她應申請大學進修。她表示，本科時選擇護士專業，但畢業後仍加入警隊，「我想和社區交流，服務民眾」。她表示，通過六個月的訓練，更堅定了自己成為市警的決心，日後將服務市13分局。

市長白思豪致辭時表示，當日畢業的市警畢業後將被分配到全市各個分局，擔負著改善警民關係和社區治安重要角色。他表示，每位市警都是城市的「凝固劑」，當民眾遇到困難時，市警將站在第一線保護民眾，「2017年是歷史上最安全的一年，希望各位和前輩合作在2018年繼續保持佳績」。

中國出生警員9人畢業，兩位華裔花木蘭保衛社區。 牟蘭／攝影 分享 facebook

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