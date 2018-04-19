親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島新局勢
美對敘利亞開火
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

狗仔愛周董、狂粉黏老蕭 「糾纏行為防制法」能管？

打報警電話叫炸醬麵外送？ 警神反應救出受虐女

448新警員畢業 2華女受矚

2018-04-19 14:16世界日報 記者牟蘭／紐約報導

影音來源：記者牟蘭

紐約警察學院(New York City Police Academy)畢業典禮18日在曼哈頓中城麥迪遜廣場花園舉行，448名來自40個國家的新警光榮畢業，當日加入市警總局為紐約民眾服務的隊伍中，有兩位華裔女警，分別是警察世家的張傑西(Jessica Zhang)和棄醫從警的周美芳。

448名警校畢業生中，有九人出生在中國，29人曾在武裝部隊(armed service)服役。市警總局局長歐尼爾(James ONeill)祝賀畢業生歷經六個多月挑戰，最終獲得擔當市警重任資格。他表示，市警和其餘政府警務人員過去數十年來不斷努力，才讓紐約市變得更安全，「我記得在1980年代，紐約市一年要發生2200起謀殺和500起槍擊案，但去年只有790起槍擊案和292起謀殺；減少一個人被射傷、被殺害、被搶劫將是各位(市警)的職責」。

歐尼爾指出，紐約市警的多元化，幫助警隊更好地服務社區。他舉例說，華裔女警張傑西是一位新移民，六年前才剛剛從中國移民美國，兩年前加入美國國籍。他說，張傑西的祖母、父親、兩個叔叔、堂姊妹和外甥都是中國警察，但她是家中第一位紐約市警，「各個市警互相學習對方文化，才能讓他們了解多元化社區」。

周美芳是香港移民的第二代，她的父親是一名工程師。她說，成為警察是她從小的夢想，但父母較為傳統，認為她應申請大學進修。她表示，本科時選擇護士專業，但畢業後仍加入警隊，「我想和社區交流，服務民眾」。她表示，通過六個月的訓練，更堅定了自己成為市警的決心，日後將服務市13分局。

市長白思豪致辭時表示，當日畢業的市警畢業後將被分配到全市各個分局，擔負著改善警民關係和社區治安重要角色。他表示，每位市警都是城市的「凝固劑」，當民眾遇到困難時，市警將站在第一線保護民眾，「2017年是歷史上最安全的一年，希望各位和前輩合作在2018年繼續保持佳績」。

中國出生警員9人畢業，兩位華裔花木蘭保衛社區。 牟蘭／攝影
中國出生警員9人畢業，兩位華裔花木蘭保衛社區。 牟蘭／攝影
分享

中國出生警員9人畢業，兩位華裔花木蘭保衛社區。 牟蘭
中國出生警員9人畢業，兩位華裔花木蘭保衛社區。 牟蘭
分享

中國出生警員9人畢業，兩位華裔花木蘭保衛社區。 牟蘭／攝影
中國出生警員9人畢業，兩位華裔花木蘭保衛社區。 牟蘭／攝影
分享

紐約警察新移民

相關新聞

佛州海湖莊園新角色？ 川普：南方白宮

2018-04-19 12:11

西南航空空難死者險被吸出窗 家屬淚謝乘客拉她一把

2018-04-19 11:39

4華警生力軍 協助社區新移民

2018-04-19 14:18

華婦輪椅被偷 警送椅備墊應急

2018-04-19 14:14

華男怒砸8大道遊戲廳 被通緝

2018-04-19 14:13

牧師性侵中國女學生 拒不認罪

2018-04-19 14:09

男牧師闖酒店性侵2少女 中國遊學團加強安全防護

2018-04-19 14:09

龐培歐任命受挫 共和黨撂話交參院全院表決

2018-04-19 13:59

西南航空引擎爆炸/初步調查結果 找釀災證據

2018-04-19 13:47

西南航空事故罹難女高管熱心助人 親友：真的很不公平

2018-04-19 13:46

西南航空女機長曾被空軍拒收 如今被譽「美國英雄」

2018-04-19 13:41

引擎爆炸隔日 西南航空班機又遭鳥擊迫降

2018-04-19 13:35

庫克郡民主黨部 選出首位非裔女主席

2018-04-19 12:45

中國投資客大減 紐約房市進入買家市場

2018-04-19 12:43

老是延誤…華府通勤族最看重「準時」

2018-04-19 12:42

Airbnb反短租管制案 點名轟吳弭遭反擊散播「假新聞」

2018-04-19 12:41

禁因唐氏症墮胎 賓州議會通過反墮胎法案

2018-04-19 12:40

賓州禁唐氏症墮胎...常人無法體會的唐氏兒家庭悲喜

2018-04-19 12:40

上膛槍留車上 3歲童擊傷懷孕母

2018-04-19 12:39

全球最佳餐館 芝加哥Alinea奪冠

2018-04-19 12:39

美國人每天浪費15萬噸食物 蔬果最多

2018-04-19 12:39

40％美國人 每天吸髒空氣

2018-04-19 12:39

中美貿易戰升溫 專家：回談判桌解決

2018-04-19 12:38

金牌體操選手被納瑟性侵：他們只關心金錢和獎牌

2018-04-19 12:32

達美航空發動機冒煙 緊急折返亞特蘭大

2018-04-19 11:42

川普：狡猾的柯米是史上最糟FBI局長 炒他無關通俄

2018-04-19 09:36

向股東兌現撙節承諾 高通加州裁員1,500人

2018-04-19 09:33

西南航空發動機風扇葉片斷裂 有金屬疲勞證據

2018-04-19 07:03

芝加哥第二高樓化身「蝙蝠俠」 開發商新建案吸睛

2018-04-19 05:40

發動機爆炸隔日 西南航空班機遭鳥擊迫降

2018-04-19 02:26

種族議題引爆爭議 星巴克關門半天教育員工

2018-04-19 01:33

川普變臉 拒絕重返TPP

2018-04-19 01:30

首度推文反擊！ 川普嘲諷緋聞豔星「騙人技倆」

2018-04-19 00:54

西南航空班機引擎高空驚爆 乘客上半身被吸出窗外

2018-04-19 00:49

外遇面臨彈劾 密州長再爆挪用慈善名單去募款

2018-04-18 20:56

直搗「彼得森」亨廷頓據點 西維州逮百毒販

2018-04-18 20:15

曾任戰機飛官 西南航空女機長拯救乘客

2018-04-18 14:26

川普批洩密應坐牢 柯米反譏總統說話「不正常」

2018-04-18 13:56

艷星丹尼爾斯公布威脅者素描 像前任白宮聯絡室主任？

2018-04-18 13:54
看更多

熱門文章

還想買在最低、賣在最高？股票策略師建議精讀這兩段

2018-04-18 17:44

打報警電話叫炸醬麵外送？韓警神反應救出受虐女

2018-04-19 11:12

穿衣服嫌麻煩？ 日政府官員全裸出門倒垃圾被捕

2018-04-19 10:34

印度老鼠超猖狂 千鼠啃食讓3層樓房瞬間變廢墟

2018-04-18 17:56

常被搞混！ 43歲媽太正 和女兒外出被當妹妹

2018-04-19 13:28

南北韓達成共識 金正恩會文在寅將全球直播

2018-04-18 19:43

美債殖利率曲線十年來最平 Fed升息恐踩車以防倒掛

2018-04-19 06:54

南韓證實 已和美國北韓談和平條約結束韓戰

2018-04-19 00:32

核武、夫人+公主不夠看 北韓還找這群人玩全球大戲

2018-04-19 10:00

西南航空發動機風扇葉片斷裂 有金屬疲勞證據

2018-04-19 07:03

川普：龐培歐見了金正恩 兩人相處得很好

2018-04-19 05:02

兩韓峰會下周登場 將發表終戰宣言

2018-04-18 23:53

男子服用止痛藥後變同性戀 稱令他感覺解放「做回自己」

2018-04-18 16:13

中興通訊被美封殺 是死定了還是半死不活？

2018-04-19 12:37

西南航空空難死者險被吸出窗 家屬淚謝乘客拉她一把

2018-04-19 11:39

影／「女王最後的柯基」離世 曾和007拍片

2018-04-18 15:08

韓戰停戰協定 當年簽字的只有美中北韓…沒有南韓

2018-04-19 00:21

川普變臉 拒絕重返TPP

2018-04-19 01:30

新疆大肆關押維族 美國擬制裁大陸官員

2018-04-19 05:49

被美媒稱作是紐西蘭川普 紐國總理阿爾登勃然大怒

2018-04-18 22:57

IMF：全球負債創新高 美中列名最大債務國

2018-04-19 01:08

手機壽命變長 手機大廠好煩惱

2018-04-18 17:23

梅克爾潑冷水…馬克宏的「強大歐盟」 恐成殘夢

2018-04-19 00:49

影／沙烏地女性包緊緊如何運動？原來她們穿這樣！

2018-04-18 18:04

女記者漫畫諷刺涉印度教徒性侵案 遭威脅生命

2018-04-18 23:29

美國聯準會暗示 升息方向不變

2018-04-19 10:17

影／魁北克「淘金潮2.0」隱憂 比特幣礦機成吃電巨獸

2018-04-18 17:35

台ADR除台積電外上漲

2018-04-19 07:55

經濟解析／國際油市空頭已被打趴 大熊冬眠不出

2018-04-19 07:36

啞忍荒木經惟15年的 KaoRi 被推崇的攝影大師，被羞辱的模特

2018-04-18 15:35

監視器拍下裸女走出房 老公辯：她只是替我修指甲

2018-04-19 14:21

發動機爆炸隔日 西南航空班機遭鳥擊迫降

2018-04-19 02:26

日本地方父母官援交丟官 落淚請辭

2018-04-18 17:10

台女曼谷遭性侵案開庭 嫌疑人未被羈押

2018-04-18 23:01

「吃塑膠」酵素誕生 垃圾汙染有解

2018-04-18 20:05

影／戰鬥民族就是狂 足球賽棕熊開球惹爭議

2018-04-18 17:26

美快餐店棄用現金 省成本、排隊去化加快

2018-04-19 11:14

首度推文反擊！ 川普嘲諷緋聞豔星「騙人技倆」

2018-04-19 00:54

「川安會」談貿易 川普：我不想重返TPP

2018-04-19 08:38

鎳價暴漲10% 單日漲幅為2008年來最大

2018-04-18 22:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top