中美貿易戰升溫 專家：回談判桌解決

2018-04-19 12:38 世界日報 記者 世界日報 記者 金春香 ╱紐約報導



中美貿易摩擦升級，中國對美投資去年下降了36%，中美關稅之爭也愈演愈烈。18日由彭博有限合夥企業(Bloomberg LP)和美國中國總商會(CGCC-USA)共同舉辦的「2018年國際金融與基礎設施合作論壇」上，專家紛紛強調，會盡所能避免中美貿易戰發生，並呼籲領導人回到談判桌解決問題。

彭博有限合夥企業創始人彭博(Michael R. Bloomberg)致歡迎詞時表示，此次論壇的召開恰逢美國關鍵時刻，美國政府領導人正在醞釀的新貿易政策或將阻礙經濟增長和科技創新步伐，並收緊美國與包括中國在內的其他國家的關係。他說，美中兩國利益密切相關，並在對方的經濟繁榮中扮演重要角色，美中合作對於經濟增長、貿易、安全和氣候變化等全球性挑戰至關重要，兩國貿易戰一旦打響，對兩國消費者和普通民眾的負面影響巨大。

就中美間貿易投資，美國中國總商會會長徐辰指出，2018年一季度的數據顯示，中國企業對外投資呈上升趨勢，但對美國的投資數量則出現下降，這與中國對海外投資的控制，以及美國政府近日言論有很大關係。

徐辰說，以中方角度來講，中國一直講求以和為貴，重視中美合作、潛力無窮，不僅中國需要美國投資和產品的進口，美國也極其需要中國的投資、為美國民眾帶來就業機會。近日來雖然兩國新貿易政策不甚穩定，但他相信廣大中美企業高管和政經業人士會繼續促進兩國合作、創造新機遇。

對於如何在當下較不利環境下繼續加強合作，徐辰表示，中美企業家都希望能夠回到談判桌來解決問題，而非貿易戰，「貿易戰中不會有贏家，鷸蚌相爭，漁翁得利，受益者不會是中國、也不會是美國。」美國的能源、農產品領域若少了中國這個大市場，再找不到其他可以消費相類似數量產品的市場。

徐辰還指出，美國輸送能源和天然氣的管道，70%要靠進口產品來運行，若美國為這些進口產品加稅，就相當於給美國出口的產品增加成本，其他進口美國的鋁製品、鋼製品也不例外，最後損失的還是美國消費者的利益。徐辰認為，無論身處哪個行業，都應該通過一個全球性、多邊化的視角，尋求切實的解決方案，在中美兩國之間搭建橋樑、解決分歧。