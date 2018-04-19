40％美國人 每天吸髒空氣

2018-04-19 12:39 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



美國肺臟協會（American Lung Association）18日公布年度空氣品質調查統計報告顯示，受到全球暖化影響，平均每五名美國民眾當中，就有兩人是居住在霧霾、空氣汙染已達不健康標準的地區。

根據統計，美國在2016年當中臭氧指數增加，這年剛好是美國歷史上氣溫排名第二高的最熱年份。

美國肺臟協會全國政策副總監珍妮絲‧諾藍（Janice Nolen）表示，隨著溫度升高，臭氧加速形成，因此許多城市變得某些日子臭氧指數偏高。

諾藍進一步表示，2016年的統計數字證明，氣候變遷確實帶來衝擊，地球暖化也會對人類帶來影響。

在這份報告中，25個臭氧指數最高的美國城市當中，有16個在2016年裡都出現臭氧高指數日子增加的現象，其中又以霧霾嚴重的加州城市居多。

另一方面，這項調查統計也指出，列為「骯髒」空氣污染的狀況，在美國普遍來說已經獲得改善，主要轉變來自於車輛、工廠煙囪排放廢氣，已經變得較往年來得乾淨。

在2016年當中，全美空氣汙染最嚴重的25個城市，有20個城市微粒污染指數飆高的日子較往年為少。

統計結果顯示，全年臭氧指數最高的城市都在加州，包括洛杉磯及長灘地區（Los Angeles-Long Beach）、貝克斯費爾德（Bakersfield）、維沙利亞波特爾維爾及漢福特地區（Visalia-Porterville-Hanford）、福瑞斯諾及瑪德瑞拉地區（Fresno-Madera）、沙加緬度及羅斯維爾地區（Sacramento-Roseville）、聖地牙哥及卡爾斯貝德地區（San Diego-Carlsbad）、馬迪斯托及梅爾西德地區（Modesto-Merced）。

諾藍指出，由於地形關係，中間為碗狀盆地，右側則有高山圍繞，空氣問題對加州形成特別挑戰，「原本會吹到別州的汙染，就這樣被困在加州。」