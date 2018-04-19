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美國人每天浪費15萬噸食物 蔬果最多

2018-04-19 12:39世界日報 編譯黃秀媛／綜合18日電

研究結果顯示，美國人每天浪費將近15萬噸食物，相當於每個人每天浪費大約一磅食物，而蹧蹋的以蔬菜水果最多。

美國每年有3000萬英畝土地種植的食物最後被扔進垃圾堆，占美國所有農地的7%。大約4.2兆加侖灌溉用水也因此白白浪費。

這些浪費的食物有39%是果菜，其次有17%是乳製品，14%是肉類，12%是穀物。

比較不可能被扔掉的包括鹹的零食、高級食用油、蛋類餐點、糖果和軟性飲料。

研究報告共同作者，佛蒙特大學助理教授尼爾斯說：「高級飲食含有更多果菜，浪費的數量卻多於其他食物。飲食健康很重要，也帶來更多利益，可是在追求這些飲食時，我們必須更注意浪費食物的問題。」

根據政府資料和2007年至2014年的食品浪費調查進行的研究，發現美國人浪費的食物，相當於每一個美國人每天平均攝取的熱量的大約30%，而這種浪費對環境和農民造成很大的代價。

研究報告說，美國浪費的食品相當於每年使用7億8000萬磅殺蟲劑和18億磅氮肥生產的作物。

研究人員說，要解決這個問題必須教導消費者如何更妥善準備和儲藏新鮮果菜、修訂銷售日期、鼓勵大家購買有缺陷的產品，以及把防止食品浪費的努力納入政府的永續計畫。

研究報告主要作者，農業部研究員康拉德說，食品浪費出現在許多不同階層，而對它們做全盤檢討，對尋求應付全球不斷增加的人口的需求愈來愈重要。

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