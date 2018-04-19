金牌體操選手被納瑟性侵：他們只關心金錢和獎牌

2018-04-19 12:32 世界日報 編譯 世界日報 編譯 馬永慶 ／綜合18日電



奧體操金牌女將馬隆尼說納瑟性侵犯她幾百次。 美聯社 分享 facebook

奧運金牌體操選手麥凱拉‧馬隆尼(McKayla Maroney)說，她初次到著名的卡洛利牧場(Karolyi Ranch)時，納瑟(Larry Nassar)就非禮她，並在接下來的五年裡，性侵犯她數百次。

馬隆尼在接受國家廣播公司（NBC）新聞網的「Dateline」節目專訪時說：「他說，沒有人會明白這種事，以及入選奧運所需要的犧牲，所以你不能告訴別人。」

這個節目還訪問了奧運金牌女將艾莉‧芮斯曼(Aly Raisman)及前世界冠軍體操選手瑪姬‧尼古拉斯(Maggie Nichols)的母親吉娜(Gina Nichols)，她們講述美國體操協會企圖掩蓋此事，以及聯邦調查局(FBI)和其他機構未能及早阻止納瑟的最新細節。

馬隆尼去年透露自己是受害人後，首次詳細談及所遭受的折磨，她講述剛滿13歲時在牧場第一天遇到納瑟時發生了什麼事。

奧體操金牌女將馬隆尼說納瑟性侵犯她幾百次。 美聯社 分享 facebook 她說：「他告訴我要替我做體檢，那是我被性侵犯的第一天。」

納瑟在法庭上承認，他以醫療為幌子，無恥地用未帶手套的雙手插入患者體內，每當馬隆尼在那牧場和在世界各地比賽時，他都去看她。

她說，他每次都猥褻她。

當被問及在最後退出體操比賽前被性侵犯多少次？馬洛尼回答說：「幾百次。」

本周較早時候，馬隆尼在保護兒童的一個慈善午餐會上抨擊美國體操協會、美國奧委會和密西根州立大學等構機未能保護她和另外幾百名少女免受納瑟的侵犯。

她說：「他們關心的只是金錢和獎牌，對其他任何事情似乎並不關心。」

美國體操協會發表聲明說，他們佩服她有勇氣披露此事。