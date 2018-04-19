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西南航空發動機風扇葉片斷裂 有金屬疲勞證據

2018-04-19 07:03中央社 費城18日綜合外電報導

美國西南航空由紐約飛往達拉斯的1380號班機，17日在3萬2000呎上空驚傳引擎...
美國西南航空由紐約飛往達拉斯的1380號班機，17日在3萬2000呎上空驚傳引擎爆炸，造成一人死亡、七人受傷。歐新社
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美國西南航空公司班機發動機爆炸造成人員死亡，調查工作聚焦發動機的一個風扇葉片是否因磨損而折斷，再引發連串災難性事件。調查人員初查認為，葉片斷裂處有金屬疲勞的證據。

美聯社報導，調查人員初步發現，這起意外跟兩年前西南航空公司（Southwest Airlines）另外一架飛機發生的故障看起來明顯類似。當時那起事件促使發動機製造商和主管機關強烈要求，跟昨天發生高空爆炸的類似發動機，都要進行風扇葉片的超音波檢查。

國家運輸安全委員會（National TransportationSafety Board）的調查人員在飛機緊急降落數小時後對破損發動機進行檢查的時候，馬上看到左發動機24片風扇葉片少了一片。

國家運輸安全委員會主席蘇瓦特（Robert Sumwalt）說：「這個風扇葉片葉轂斷裂，我們初步檢查發現，葉片斷裂處有金屬疲勞的證據。」

金屬疲勞是因為重覆使用而使金屬強度降低，包括有細微裂縫。這種情況會發生在風扇葉片、大部分飛機的鋁蒙皮，或其他金屬零件。

調查人員將聚焦調查，這片風扇葉片是否在大約時速500英里的航速之下折斷，從而造成發動機「無法控制的」故障，並使碎片像炸彈碎片般飛向機身，打破一面窗戶。

坐在這面窗戶旁邊的女乘客身體有一部分被吸出飛機，其他乘客趕緊奮力將她拉回，但她後來仍傷重不治。

爆炸炸彈

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