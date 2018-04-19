芝加哥第二高樓化身「蝙蝠俠」 開發商新建案吸睛

2018-04-19 05:40 世界日報 記者 世界日報 記者 董宇 ╱芝加哥報導



芝加哥市中心論壇報大樓東北角擬新建一棟外形酷似「蝙蝠俠」的豪華公寓大樓，預計建成後將成為芝市第二高樓。(取自Golub＆Co.和洛杉磯CIM集團) 分享 facebook

芝加哥開發商「Golub＆Co.」和洛杉磯CIM集團計畫斥資10億，在芝加哥市中心論壇報大樓東北角，新建一棟外形酷似「蝙蝠俠」的豪華公寓大樓，預計建成後將成為芝市第二高樓。

開發商於2016年以240萬元的價格，向「論壇傳媒」(Tribune Media)購買了部分論壇地產，希望藉此打造新的高層建築，並對論壇報大樓進行改建，原大廈內的「芝加哥論壇報」將於6月搬離。

預計2019年底動工的新建大樓，內部將包括439個出租單位、125個公寓住宅以及200間酒店客房，地下層面積1萬700平方呎，包括零售區和430個停車位，整棟樓高1422呎，只比芝市第一高樓威利斯大廈低了29呎，但比目前排名第二的川普大樓高出33呎，建成後將成為芝市第二高樓，而正在施工的「芝市第三高樓」萬達大樓，屆時恐將屈居第四。

與傳統設計中的「飛拱」和「塔尖」背道而馳，新大樓將由曲面玻璃覆蓋，兩側金屬構架從底部直通塔尖，整體設計酷似蝙蝠俠的黑面罩，被問及為何不將樓高增加30呎力霸芝市第一高樓時，「Golub＆Co.」執行副總裁高拉布(Lee Golub)表示，目前設計的樓層與住房組合十分理想，樓高是次要考慮條件，而且「不這樣做是因為我們沒有那麼自大」。

芝加哥市中心論壇報大樓東北角擬新建一棟外形酷似「蝙蝠俠」的豪華公寓大樓。(取自Golub＆Co.和洛杉磯CIM集團) 分享 facebook

該開發項目的第一期工程，是斥資超過5億改造現有芝加哥論壇報大樓，在外觀不變的前提下將其改建成一個商用住宅混合型大樓，論壇報一層將變為總面積4.75萬平方呎的商鋪，其餘部分則改造成163套豪華公寓，預計首批房主將於2020年入住。

高拉布對於這項「密西根大道上的」開發計畫非常有信心，他並表示，「蝙蝠俠大廈」和「論壇報大樓」的公寓住宅面積分別為3000平方呎和2700平方呎，而兩座大樓的售價也會接近每平方呎至少1000元的最高市價，這也意味著，每套豪華公寓的價格將輕鬆超過300萬元，而國際買家將是兩座大廈的營銷重點。

新「蝙蝠俠」大樓計畫由「Adrian Smith + Gordon Gill Architecture」設計公司主導；而論壇報大樓改造項目則由芝加哥轉麼從事新公寓高層建築的「Solomon Cordwell Buenz」公司設計，據了解，論壇報大樓外圍鑲嵌的150個世界各地知名建築石片，可能會因此重新改變安放位置。

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