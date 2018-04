首度推文反擊! 川普嘲諷緋聞豔星「騙人技倆」

2018-04-19 00:54 世界日報 記者顏伶如/綜合報導



艷星丹尼爾斯(左)在ABC節目談她與川普緋聞及封口費。美聯社 分享 facebook

川普總統18日上午發表推文,嘲諷緋聞女主角色情片女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)公布的懸賞肖像。川普推文寫道:「很多年以後,公布了一名不存在的男子素描畫像。根本就是騙人技倆,把假新聞媒體耍得團團轉,而他們也心知肚明!」

A sketch years later about a nonexistent man. A total con job, playing the Fake News Media for Fools (but they know it)! https://t.co/9Is7mHBFda — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年4月18日

丹尼爾斯17日參加美國廣播公司(ABC)晨間談話節目「觀點」(The View)時,公布了2011年在拉斯維加斯一處停車場對她恐嚇的男子素描畫像,呼籲社會大眾協助指認。她說,這名男子威脅她不得透露與川普的關係。

丹尼爾斯的律師艾凡亞迪(Michael Avenatti)表示,提供線索讓這名男子身份得以釐清的民眾,將可獲得10萬美元報酬。

丹尼爾斯指稱,2006年時曾與尚未踏入政壇且與第三任妻子梅蘭妮亞新婚不久的紐約房地產大亨川普有過婚外情。她也表示,2016年總統大選之前,川普私人律師柯恩(Michael Cohen)給了她13萬美元「封口費」,要求她不得洩露與川普的桃色關係。

對於川普這則推文,艾凡亞迪則回應表示,川普如此發言對於丹尼爾斯來說是有利的。

艾凡亞迪18日上午在推特發文寫道:「根據我的經驗,打官司期間能遇到的最棒狀況,就是一個完全錯亂且失控的對手,而且還常拿石頭砸自己的腳。越來越嚴重的麻煩層出不窮,比方說最新出現的這些說詞(誹謗)。簡直笑翻了。」

In my experience, there is nothing better in litigation than having a completely unhinged, undisciplined opponent who is prone to shooting himself in the foot. Always leads to BIGLY problems…like new claims (i.e. defamation). LOL. #xmas #hanukkah #basta — Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) 2018年4月18日

在此之前,川普對於丹尼爾斯的緋聞指控,一直語帶保留,並未做出正面回應,面對媒體詢問時,多半要記者找律師柯恩詢問。

在18日另一則推文當中,艾凡亞迪也寫道:「聯邦調查局(FBI)搜索行動取出許多具體文件與錄音檔案,顯示確實有著一起接著一起的騙人技倆,用來欺騙真實存在的民眾,以及非常真實的美國人民,而他們則是渾然不知。歡迎進場!」