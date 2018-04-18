拒出席白宮記協晚宴 川普外地造勢打對台

2018-04-18 22:31 中央社 華盛頓18日綜合外電報導



美國總統川普。聯合報系資資料照片。美聯社 分享 facebook 美國總統川普陣營已經宣布，川普選擇前往密西根州華盛頓鎮進行政治造勢活動，不會參加今年的白宮記者協會晚宴。

川普持續炮轟多數新聞媒體，這是他連續第2年拒絕出席白宮記者協會（White House CorrespondentsAssociation）晚宴，也是第2次反而選擇前往2016年勝選關鍵州進行政治造勢活動。他去年是去賓州。

法新社報導，川普陣營營運總監葛拉斯納（Michael Glassner）明白表示，選擇汽車製造中心底特律市郊外、人口大約只有2萬5000人的華盛頓鎮，絕非巧合。

葛拉斯納向媒體發布聲明指出：「當製造假新聞的媒體和華盛頓特區老面孔混在一起歡慶之際，川普總統將會身處一個完全不一樣的華盛頓，和充滿愛國情操的美國同胞一起慶祝我們國家的經濟復甦。」

這項預定本月28日舉行的造勢活動，將於美東時間晚上7時舉行，免費入場，意者可上川普陣營網站索票。

川普經常指控美國有線電視新聞網（CNN）、紐約時報和華盛頓郵報等主要媒體報導不公。

最近幾週以來，共和黨籍的川普對於製造「假新聞」媒體的攻擊力道日趨尖銳，打擊對象並已包括CNN總裁朱克（Jeff Zucker）和擁有華盛頓郵報的亞馬遜（Amazon)創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）。

自從就任總統以來，川普強烈偏好報導風光面的新聞媒體，例如福斯新聞（Fox News）、每日電訊（TheDaily Caller）網站、保守派媒體Newsmax、以及美國最大地方電視台營運商辛克萊廣播集團（SinclairBroadcast Group），旗下擁有近200家地方電視台。

白宮記者協會會長塔萊夫（Margaret Talev）本月稍早表示，白宮已通知協會，川普不會參加晚宴，並說總統「積極鼓勵行政團隊成員參加，和我們一起慶祝（美國憲法）第一修正案」。

塔萊夫並說，依據傳統，白宮新聞祕書桑德斯（Sarah Sanders）也將代表川普政府出席，坐在主桌。