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外遇面臨彈劾 密州長再爆挪用慈善名單去募款

2018-04-18 20:56世界日報 編譯劉煥彥╱綜合17日電

密蘇里州州長葛瑞坦(Eric Greitens)的麻煩不斷，在原本外遇官司帶來的彈劾危機之外，州檢察長豪利(Josh Hawley)也在17日宣布調查州長，因為有證據顯示，葛瑞坦成立的退伍軍人慈善機構「The Mission Continues」，其主要捐款人名單被他用來做為競選州長募款之用，可能違反了密州法律，意味葛瑞坦正面臨兩項重罪官司。

葛瑞坦今年1月被地方媒體揭發，在上任前一年有發生外遇，如今密州議員有意彈劾他，但出手前得先解決一項法律問題：州長上述行為發生在就任前，是否可讓他下台。

美聯社報導，彈劾案若要真的成案，必須通過兩大難關。首先是州憲只提到行政部門官員可以被彈劾的罪行，都要在擔任公職時發生；其次是過去密州行政部門官員的成功彈劾只有一例，而且當事人是在與擔任公職時的相關罪行而下台。

根據州憲，行政官員「得因在職時之犯罪、行為不當、習慣酗酒、蓄意失職、貪汙、無行為能力，或涉及道德敗壞或壓迫之犯行」而被彈劾。

曾任密州議會議長的律師Steve Gaw說：「這項條文可以從好幾個角度解讀，要看你怎麼建構這句話。我覺得這只會帶來一場法律辯論，探討在憲法之下，這是否為可以彈劾的犯行。」

對此葛瑞坦堅稱說：「這是個人錯誤，與治理密州無關。」

密州上次有行政官員被彈劾，是1994年的時任州務卿Judi Moriarty，當時她在兒子競選州議員的申報文書填上不實日期。後來州議會以三項行為不當的罪名彈劾她，密州最高法院則在後續審判中將Judy Moriarty定罪，並且解除她的職務。

外遇退伍軍人

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