歧視事件 星巴克將關美8千門市教育訓練

2018-04-18 08:52 中央社 紐約17日綜合外電報導



星巴克12日被爆出叫警察逮捕未消費非裔客人的事件，星巴克表示，5月29日下午將關閉美國8000間咖啡門市，讓員工接受種族包容訓練。美聯社 分享 facebook 星巴克公司將於5月29日下午關閉他們美國8000間咖啡門市，讓17萬5000名員工接受種族包容訓練。上週兩名非裔男子在費城一間星巴克門市等人時遭逮捕，引發抗議和拒買聲浪。

路透社報導，就算拒買聲浪未具體實現，8000間門市暫停營業幾乎篤定會影響業績。星巴克（Starbucks）沒有說明5月29日各家門市會暫停營業多少個鐘點，但下午是星巴克生意最清淡的時段。

這是這家咖啡連鎖巨擘對於本月12日費城（Philadelphia）事件的最新回應。整起事件遭民眾錄影上傳網路後引發龐大回響，點閱率達數百萬次。

法新社報導，這支由星巴克顧客拍攝並上傳推特（Twitter）的影片顯示，警察問話後將兩名非裔男子上銬，兩人並未反抗，一旁的白人顧客則不斷詢問警察「他們做了什麼？」

星巴克執行長強生（Kevin Johnson）已出面道歉，並說：「讓門市暫停營業進行種族偏見訓練只是其中一步，這段旅程要求我們公司每一階層和社區在地夥伴的全心奉獻。」

費城警方表示，他們接獲星巴克員工的911報警電話說這兩名男子拒絕消費，是非法入侵。警方表示，員警曾「很客氣」要求兩人離開，最後才逮捕他們。

據報兩人先是要求借用洗手間，但被告知只有掏錢消費的顧客能用洗手間。

星巴克後來婉拒提出告訴，兩名男子因此獲釋。

上傳影片的狄皮諾（Melissa DePino）表示，這兩名男子在等朋友，等待期間沒有消費，導致星巴克員工報警。

她推文說：「所有其他白人都在納悶，我們也這麼做，這種事怎麼從來沒發生在我們身上過？」

她後來告訴微軟國家廣播公司（MSNBC）電視台：「這兩人安安靜靜不鬧事地坐在那裡，卻遭上銬、帶離店家，又辱又羞地被帶進警車。」