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西南航空客機引擎空中爆炸迫降費城 1乘客傷重身亡

西南航空客機引擎空中爆炸迫降費城 1乘客傷重身亡

2018-04-18 03:32世界日報 記者呂賢修／綜合報導

美國西南航空從紐約飛往達拉斯的客機，疑似引擎故障中途迫降費城機場。 美聯社
美國西南航空從紐約飛往達拉斯的客機，疑似引擎故障中途迫降費城機場。 美聯社
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03：25更新

根據美聯社報導，西南航空1380號班機迫降事件，造成1名女性乘客傷重身亡。

02：30更新

兩架分屬聯合航空、西南航空的波音737客機，分別於美國當地時間昨晚及今中午疑因操控及機械因素迫降於德拉瓦州空軍基地及費城機場，後者有一具引擎在空中爆炸，碎片擊穿窗戶，濃煙竄入機艙，引起恐慌。兩起事件準確原因仍在調查。

1380號班機上143名乘客及5名機組人員經歷了約15分鐘的生死交關，乘客也以臉書直播這段過程，班機於美東時間11時20分安全降落費城機場，機場一度暫停起降。FAA紀錄顯示，該架飛機機齡約18年。

圖為工程師在檢查美國西南航空1380飛機左側引擎。 美聯社
圖為工程師在檢查美國西南航空1380飛機左側引擎。 美聯社
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CBS報導，乘客Marty Martinez回憶，這架周二早上由紐約拉瓜底亞機場飛往達拉斯的西南航空1380號班機，先是傳出引擎爆炸聲，碎片擊穿窗戶，造成一名乘客重傷，鮮血四濺，氧氣面罩立即落下，空服員要求乘客幫忙堵住破洞，當大家看到機外，飛機快速下降，機艙內滿是濃煙，情勢隨即失控，哭聲尖叫四起。

ABC報導，聯合航空1559號班機，周一晚間由新澤西紐瓦克機場起飛，前往佛州棕櫚泉。起飛不久，機長宣布由於機械故障，必需緊急迫降，隨後依指示選擇德拉瓦州多佛(Dover)空軍機場較長的跑道，約7時20分順利降落 。乘客Zlata Faerman在其 Instagram 紀錄過程，並說乘客下機後被禁止拍照，等待約兩小時後，再度登機前往目的地。

01：16更新

西南航空客機迫降費城 至少1人送醫

西南航空公司一架班機1380飛機，在17日上午從紐約拉瓜迪亞機場(LaGuardia Airport )飛往達拉斯(Dallas)，但中途疑似飛機左側引擎發生狀況，在美東時間上午11點左右緊急迫降在費城國際機場，美媒稱至少1名乘客因傷被送往醫院，目前仍不確定傷勢狀況。

機場紐約

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