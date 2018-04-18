宣稱知悉通俄門內幕 白俄女模改口批美國

2018-04-18 02:05 中央社 泰國巴達雅17日綜合外電報導



白俄羅斯女模瓦什克維琪（Anastasia Vashukevich），聲稱知悉俄國干預2016年美國大選「通俄門」事件內情。 美聯社 分享 facebook 一名在泰國被捕的白俄羅斯女模聲稱知悉俄羅斯干預2016年美國總統大選的內幕，使得她所涉案件備受國際矚目。她今天出庭時原本請求美國相助，後來卻倒轉砲口批評美國。

這名女模瓦什克維琪（Anastasia Vashukevich）筆名芮布卡（Nastya Rybka），與自封性愛大師的俄國男子基里洛夫（Alexander Kirillov）等另外9人因案遭到關押。泰國警方2月在海濱度假勝地巴達雅突襲取締「性愛訓練課程」時，逮捕他們。

法新社報導，根據巴達雅警察局長亞披索（Apichai Krobpetch），他們當初被控沒有工作許可，如今更添上拉客賣淫、結夥犯罪等罪名。

這起案件今天開庭，但禁止記者旁聽。美聯社報導，他們被控沒有工作許可的罪名已獲法庭宣告無罪，他們在離開法庭時態度轉變，談起俄國時語氣趨於緩和，對美國政府則顯得較為懷疑。

瓦什克維琪與其他被告被押回警車時，有機會與記者短暫對話，她表示起初以為是俄國政府在幕後搞鬼，但發現自己搞錯了。

她說：「不是俄國想把我們關起來，是美國人。他們為什麼想阻止我們把在泰國這裡持有的資訊告訴美國人民呢？」

兩人在俄國原已涉入一起政治醜聞，在巴達雅被捕後不久，瓦什克維琪在Instagram貼出影片表示，願向美國記者透露內情，他們因而躍上國際新聞版面。

她在影片中說：「他們企圖把我們打進大牢…所以我願意透露那些你們需要的內幕…關於我們受人尊敬的國會議員們、曼納福特（Paul Manafort，川普前競選總幹事）、川普和這些美國大選騷動之間的關係。」

這位女模沒有提出相關證據，但她曾寫過一本有關色誘寡頭的書，也的確與俄國菁英分子有往來。

她和基里洛夫在俄國因一段影片面臨訴訟。這段影片由瓦什克維琪所攝，錄下有權有勢的俄國副總理普瑞荷德科（Sergei Prikhodko）在億萬富翁德里帕斯卡（Oleg Deripaska）遊艇上享受奢華款待的模樣。

這支影片在2月遭克里姆林宮頭號批評人士納瓦尼（Alexei Navalny）公諸於世，而後在網路上瘋傳。

記者今天問起她宣稱擁有的證據何在時，她堅稱目前仍然安全。她說：「他們拿走了我的電話和筆記本電腦，因為我把它們都存在電話和電腦裡。但是別擔心，很多人把它們貯存在安全的地方。如果我想要公開就會公開。」

基里洛夫則表示，他認為美國官員可能想影響法律程序，把他們在泰國關上3或4個月。他言下之意似乎暗示，美方希望自己找到所謂的證據，而不願與他們打交道取得那些證據。

美國駐曼谷大使館一再拒絕對這宗案件發表評論，俄國大使館今天則未即時回覆詢問。

德里帕斯卡是鋁業大亨，曾遭華府指控為俄國政府做事，且一度曾為川普前競選總幹事曼納福特的商業夥伴。

在美國特別檢察官針對俄國干預2016年美國大選展開的「通俄門」調查中，曼納福特因洗錢和逃稅等罪名遭到起訴。