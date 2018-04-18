親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美對敘利亞開火
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

宣稱知悉通俄門內幕 白俄女模改口批美國

2018-04-18 02:05中央社 泰國巴達雅17日綜合外電報導

白俄羅斯女模瓦什克維琪（Anastasia Vashukevich），聲稱知悉俄...
白俄羅斯女模瓦什克維琪（Anastasia Vashukevich），聲稱知悉俄國干預2016年美國大選「通俄門」事件內情。 美聯社
分享
一名在泰國被捕的白俄羅斯女模聲稱知悉俄羅斯干預2016年美國總統大選的內幕，使得她所涉案件備受國際矚目。她今天出庭時原本請求美國相助，後來卻倒轉砲口批評美國。

這名女模瓦什克維琪（Anastasia Vashukevich）筆名芮布卡（Nastya Rybka），與自封性愛大師的俄國男子基里洛夫（Alexander Kirillov）等另外9人因案遭到關押。泰國警方2月在海濱度假勝地巴達雅突襲取締「性愛訓練課程」時，逮捕他們。

法新社報導，根據巴達雅警察局長亞披索（Apichai Krobpetch），他們當初被控沒有工作許可，如今更添上拉客賣淫、結夥犯罪等罪名。

這起案件今天開庭，但禁止記者旁聽。美聯社報導，他們被控沒有工作許可的罪名已獲法庭宣告無罪，他們在離開法庭時態度轉變，談起俄國時語氣趨於緩和，對美國政府則顯得較為懷疑。

瓦什克維琪與其他被告被押回警車時，有機會與記者短暫對話，她表示起初以為是俄國政府在幕後搞鬼，但發現自己搞錯了。

她說：「不是俄國想把我們關起來，是美國人。他們為什麼想阻止我們把在泰國這裡持有的資訊告訴美國人民呢？」

兩人在俄國原已涉入一起政治醜聞，在巴達雅被捕後不久，瓦什克維琪在Instagram貼出影片表示，願向美國記者透露內情，他們因而躍上國際新聞版面。

她在影片中說：「他們企圖把我們打進大牢…所以我願意透露那些你們需要的內幕…關於我們受人尊敬的國會議員們、曼納福特（Paul Manafort，川普前競選總幹事）、川普和這些美國大選騷動之間的關係。」

這位女模沒有提出相關證據，但她曾寫過一本有關色誘寡頭的書，也的確與俄國菁英分子有往來。

她和基里洛夫在俄國因一段影片面臨訴訟。這段影片由瓦什克維琪所攝，錄下有權有勢的俄國副總理普瑞荷德科（Sergei Prikhodko）在億萬富翁德里帕斯卡（Oleg Deripaska）遊艇上享受奢華款待的模樣。

這支影片在2月遭克里姆林宮頭號批評人士納瓦尼（Alexei Navalny）公諸於世，而後在網路上瘋傳。

記者今天問起她宣稱擁有的證據何在時，她堅稱目前仍然安全。她說：「他們拿走了我的電話和筆記本電腦，因為我把它們都存在電話和電腦裡。但是別擔心，很多人把它們貯存在安全的地方。如果我想要公開就會公開。」

基里洛夫則表示，他認為美國官員可能想影響法律程序，把他們在泰國關上3或4個月。他言下之意似乎暗示，美方希望自己找到所謂的證據，而不願與他們打交道取得那些證據。

美國駐曼谷大使館一再拒絕對這宗案件發表評論，俄國大使館今天則未即時回覆詢問。

德里帕斯卡是鋁業大亨，曾遭華府指控為俄國政府做事，且一度曾為川普前競選總幹事曼納福特的商業夥伴。

在美國特別檢察官針對俄國干預2016年美國大選展開的「通俄門」調查中，曼納福特因洗錢和逃稅等罪名遭到起訴。

泰國福特川普

相關新聞

72歲嬤和19歲男的「婆孫戀」 閃婚兩年仍恩愛如昔

2018-04-17 22:47

紐時、紐約客揭好萊塢性醜聞 普立茲獎大贏家

2018-04-18 00:06

從狡猾柯米到騙子希拉蕊 川普為何老是愛給人取綽號？

2018-04-17 18:30

聯準會副主席人選 PIMCO顧問獲提名

2018-04-18 02:04

美PACOM準司令戴維森：將派合適人士訪台交流

2018-04-17 21:47

漢堡王共同創辦人艾格頓辭世 享壽90

2018-04-17 17:23

美加州州長反悔 拒派國民兵戍邊

2018-04-17 16:12

不堪前妻持續爆料 賭城大亨達成庭外和解

2018-04-17 16:00

電動滑板車引民怨 舊金山下令出租業者立即停業

2018-04-17 15:38

號稱超黨派！紐約南區檢察署查柯恩 川普危機更深了

2018-04-17 15:35

柯米出書 恐影響通俄案作證可信度

2018-04-17 15:32

柯恩庭辯驚揭神秘客戶 竟是川普死忠者福斯主播漢尼根

2018-04-17 15:30

川普阻檢方先閱柯恩文件 遭法官駁回

2018-04-17 15:28

扛黑膠唱片機參加期中考 高中老師傻眼

2018-04-17 15:13

川普再反擊：柯米幫柯林頓脫罪 犯下很多罪行

2018-04-17 15:11

他不識字 竟當了17年老師

2018-04-17 14:41

普立茲獎揭曉 紐時、紐約客揭性醜聞獲大獎

2018-04-17 14:31

迎毗vs.鄰避 美緩解住房危機法案討論激烈

2018-04-17 14:23

緩解住房危機 美加州議會擬放寬轉運站附近樓高

2018-04-17 14:17

踢爆潛規則掀#MeToo潮 伍迪艾倫子獲普立茲

2018-04-17 14:01

25年來最嚴重！美國南卡獄囚拚鬥暴動 7死17傷

2018-04-17 13:24

影／2018普立茲獎揭曉 紐時、紐約客同獲最高殊榮

2018-04-17 13:18

梅蘭妮亞打「冷戰」 川普慶生甜喊：她是我的基石

2018-04-17 13:13

逃離川普治下的美國 他們說到做到

2018-04-17 13:02

FBI搜御用律師 川普保敏感文件未果

2018-04-17 11:56

饒舌歌手獲普立茲獎 肯卓克拉瑪寫歷史

2018-04-17 11:43

恐攻夢魘重現？IS威脅炸毀紐約地鐵！

2018-04-17 11:36

美校警槍傷學生 芝大聯盟要求卸武

2018-04-17 11:27

保險之都德美茵 全美最宜居城市第四

2018-04-17 11:24

紅頂商人自由夢：柯氏兄弟與共和黨的金權政治

2018-04-17 11:09

范琪斐：美國人對槍的依戀感 常常讓外國人非常困惑

2018-04-17 10:32

川普律師客戶名單 驚見福斯新聞主持人

2018-04-17 09:35

芝加哥餐廳驚豔老饕 慨掏260%小費

2018-04-17 09:13

川普大樓7日奪命火警 警消：電線走火釀禍

2018-04-17 08:41

前FBI局長 批川普不適任總統

2018-04-17 00:14
看更多

熱門文章

少年被汽車座椅夾死 死前遺言「告訴媽媽我愛她」

2018-04-17 16:13

川普突砲轟中國玩人民幣貶值 預告本周又有動作？

2018-04-17 06:50

他不識字 竟當了17年老師

2018-04-17 14:41

泰女子拒行房 遭英國丈夫活活踢死

2018-04-17 15:43

日本協助大陸「廁所革命」 幫農村蓋廁所、教如廁觀念

2018-04-17 11:14

日媒：金正恩會習近平 提三請求

2018-04-17 06:19

拍下維州車撞群眾瞬間獲普立茲獎 攝影師：盼從沒發生過

2018-04-17 16:20

愛心正妹竟是雙面人 私下監禁男友毆打致腦積水

2018-04-17 11:34

這張照片一出 普立茲獎最佳照片只能排第二

2018-04-17 19:55

傳兩韓正討論 結束65年戰爭狀態

2018-04-17 22:45

14歲少女去朋友家玩 偷走千萬日幣大方送同學

2018-04-17 10:47

美商務部禁美企賣零組件給陸廠中興通訊 聯發科或可受益

2018-04-17 09:23

影／塑膠汙染危機有解？專吃塑膠垃圾的突變酶誕生

2018-04-17 18:06

海理發言24小時後被打臉 川普撤新一波制裁俄羅斯計畫

2018-04-17 08:24

影／韓航千金飆髒話錄音曝光 民眾連署要求下台

2018-04-17 13:23

抓交替？美欲集結阿拉伯軍隊 讓美軍加速撤離敘利亞

2018-04-17 11:12

影／別叫憂鬱症者「想開點」英動畫呈現患者腦內病變

2018-04-17 17:00

日本出動6千員警還沒抓到脫逃小偷 法務大臣道歉

2018-04-17 17:48

獨裁崛起 馬克宏警告：歐盟恐陷入內戰

2018-04-17 22:08

扛黑膠唱片機參加期中考 高中老師傻眼

2018-04-17 15:13

Netflix財報太漂亮 為美大型科技股開出好采頭

2018-04-17 07:41

72歲嬤和19歲男的「婆孫戀」 閃婚兩年仍恩愛如昔

2018-04-17 22:47

毒氣攻擊11天後才准國際調查員進入度瑪 俄動了手腳？

2018-04-17 12:46

逃離川普治下的美國 他們說到做到

2018-04-17 13:02

從狡猾柯米到騙子希拉蕊 川普為何老是愛給人取綽號？

2018-04-17 18:30

駱家輝：中美貿易戰 美國受害最大

2018-04-17 13:45

道瓊漲逾200點 焦點轉回財報 交投今年最淡

2018-04-17 06:31

10歲自閉兒巧手 造全球最大鐵達尼號樂高模型

2018-04-17 12:52

影／產油大國變綠能先鋒？沙國重金打造超級太陽能電廠

2018-04-17 17:04

一帶一路獨厚中國企業 歐洲國家不滿

2018-04-17 21:12

白俄交際花稱握有通俄門內幕 將在泰國出庭

2018-04-17 16:58

法博物館王后心臟失竊 小偷或為黃金來

2018-04-17 23:28

海理被打臉 川普撤新一波制裁俄措施

2018-04-17 14:19

恐攻夢魘重現？IS威脅炸毀紐約地鐵！

2018-04-17 11:36

范琪斐：美國人對槍的依戀感 常常讓外國人非常困惑

2018-04-17 10:32

英智庫：3分之1千禧世代到退休 都買不起房

2018-04-17 22:10

美打擊中興通訊 美企高通也受傷

2018-04-17 21:15

普立茲獎出爐！紐時、紐約客揭性醜聞獲最高殊榮

2018-04-17 09:06

長灘島封島 部署鎮暴警察防居民騷亂

2018-04-17 22:43

亞馬遜考察新州 第二總部有望？

2018-04-17 21:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top