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美加州州長反悔 拒派國民兵戍邊

2018-04-17 16:12世界日報 編譯孫梁╱綜合16日電

美國加州州長布朗上周才答應聯邦政府將在美墨邊界派遣國民兵駐守，如今又反悔，以國民兵在邊界執勤與移民執法的使命太接近為由而拒絕。事實上，在布朗表明準備向邊界派兵後，即在加州受到嚴厲批評，移民維權組織認為，布朗應拒絕川普的派兵要求。這是罕見的州長向總統抗命的情況。

布朗州長上周稱要派400名國民兵到邊界，為此得到川普總統罕見讚揚。不過，布朗也提出條件，堅持加州派出的國民兵絕不負責移民執法。部分聯邦官員對加州提出的條件感到憤怒，認為加州對國民兵的限制太多。

川普先前表示，與墨西哥接壤四州的州長全部支持他的派兵計畫，國民兵可望達到他要求的2000到4000人的規模，可保證加強邊界安全，遏制偷渡和毒品走私。

聯邦當局16日表示，向美墨邊界地區派出的國民兵本周已超過900人，分別是德州的650人、新墨西哥州的60人和亞利桑納州的250人。

聯邦官員指出，派到邊界的國民兵可攜帶武器，但無論如何都不會被允許執行移民法，也不能有機會與無證移民直接接觸。

加州改變立場後，已通知聯邦官員不向邊界派兵，將不讓加州的國民兵承擔維修車輛、操縱無線電和遠程監控設備，發現可疑跡象後立刻向邊界巡邏隊報告，以及提供服務性的後勤支援等使命。

針對加州派兵的條件，布朗並未具體說明，如何劃清移民執法和追捕犯罪幫派、毒品與槍支走私集團的界限。州長發言人尚未說明加州為何拒絕派出國民兵。

加州曾就國民兵在邊界地區的職責與聯邦部門磋商，但不久即通知聯邦當局決定不派兵。與墨西哥交界的其他三個州都是共和黨籍州長，均支持川普的派兵計畫。

布朗上周表示，他決定向邊界派國民兵，是對聯邦出資打擊跨國犯罪幫派和毒品與武器走私的歡迎姿態；加州國民兵認為，應向大麻氾濫嚴重的邊界地區派出40名國民兵。

國土安全部表示，將再與加州協商，期待加州國民兵在邊界執行檢查跨境貨物的使命，從而避免與無證移民接觸的執法嫌疑。

海關與邊境保護局(CBP)代理副局長維提羅(Ronald Vitiello)則表示，他們將按2000人的規模對國民兵做出安排，他們從加州的表態中感到，加州願意改善邊界安全，因此才提出新條件。

移民川普毒品

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