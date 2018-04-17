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碩士班比全家多 博士班是星巴克2倍 招生卻慘

他不識字　竟當了17年老師

2018-04-17 14:41聯合報 記者郭宣含╱即時報導

柯克倫（John Corcoran）1940-1950年代在美國新墨西哥州長大，他從高中畢業、上大學，然後當了17年的老師。但是柯克倫看不懂字，也不會寫字，而且在他公開這個驚人秘密前一直無人知曉。

柯克倫很晚才學會說話，但到了就學年齡時他仍滿懷期待去上學。上學第一年基本沒什麼問題，學校只要求小一生排好隊、坐下、閉嘴還有準時去上廁所。小二開始學字時，柯克倫表示：「對我來說就像看中文報紙，我看不懂那些字句，我6-8歲時不知如何說出這些問題。」

柯克倫說，他每晚向上帝祈禱，希望他隔天一早起來就能看得懂，有時他會盯著書看，看是否會出現奇蹟。歷屆老師告訴他的父母：「他很聰明，他會弄懂的。」但是沒有奇蹟，他還是看不懂字。

雖然他可以寫自己的名字和一些單字，但寫不出一整個句子。他和許多成績優秀的女孩來往，許多人會為他寫功課。他找人幫他作弊寫考卷，最後他獲得全額體育獎學金成功進入大學。

柯克倫成為大學生後自然有新的作弊方式，他加入的兄弟會有歷年考卷影本，他靠修課夥伴照應。就算遇到申論題也不怕，他坐靠窗位置，抄下黑板題目後，將本子丟出給外頭接應的朋友寫。更甚者，他和朋友深夜破門進入教授辦公室偷走考題，再請聰明朋友寫答案小抄。透過一次又一次的作弊，他順利從大學畢業了。

大學畢業後恰好遇上教師荒，柯克倫得到教師工作，他說：「我從老虎籠裡逃了出來，然後又要再進去教老虎。」他解釋，我從高中到大學都沒被抓包，所以當老師似乎是個適合躲藏的好工作。

柯克倫教體育、社會研究、打字，他可以一分鐘打65個字，但壓根不知道內容是什麼。柯克倫上課從不寫黑板，也不會有印刷文字，他和學生看影片或討論許多主題。有時他會請同學上台幫他寫字，聰明的學生會當老師的小助手。

柯克倫婚前向妻子坦承：「凱西，我不會讀書。」但凱西僅以為柯克倫不太看書罷了，一直到孩子出生，夫妻倆念故事給孩子聽時，凱西才明白柯克倫說的意思。柯克倫的妻子什麼都沒說，默默幫他，但他覺得自慚形穢，他覺得自己是個大騙子，最後他辭去教職。

他47歲遇到人生轉捩點，他聽到美國前第一夫人芭芭拉·布希談論成人文盲的議題，他才驚覺他不是唯一一個看不懂字的成人。這一次，他選擇求助。社區圖書館派了志工老師教他，從寫詩開始，接著開始讀書。這時他哭了，人生第一次他覺得自己不是文盲，他的心裡還是那個看不懂字的小男孩。

柯克倫的老師鼓勵他說出自己的故事，鼓勵他人學字並提倡識字。所以他上CNN知名主持人賴利金（Larry King）的節目，也到歐普拉等許多節目暢談他不可思議的經歷。柯克倫說：「我希望大家抱持希望，總有解決辦法。我們並不『笨』，我們能學會讀書，而且永遠不嫌晚。」

影片連結：https://goo.gl/rFyDiy

美國退休教師柯克倫擁有大學文憑但卻是文盲，近50歲時他才求助學字，現在他對外闡述...
美國退休教師柯克倫擁有大學文憑但卻是文盲，近50歲時他才求助學字，現在他對外闡述個人經歷提倡識字。截自約翰柯克倫基金會影片
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體育圖書館廁所

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