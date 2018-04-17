親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川普打擊敘利亞
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

中研院士大表態：別再卡管 人才不分藍綠

梅蘭妮亞打「冷戰」 川普慶生甜喊：她是我的基石

2018-04-17 13:13世界日報 記者顏伶如╱綜合報導

消息人士指出，面對一連串川普緋聞傳言，47歲的美國第一夫人梅蘭妮亞完全沒有一哭二...
消息人士指出，面對一連串川普緋聞傳言，47歲的美國第一夫人梅蘭妮亞完全沒有一哭二鬧的反應，而是用「冷戰」做為懲治老公的手段。路透
分享
消息人士指出，面對一連串美國總統川普緋聞傳言，47歲的第一夫人梅蘭妮亞完全沒有一哭二鬧的反應，甚至連生氣的情緒也極少流露，而是用「冷戰」做為整治老公的手段。

自稱曾與川普發生關係的色情片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels），上個月在老字號新聞節目「60分鐘」（60 Minutes）公開談論這段婚外情。從時間點推算，川普與第三任妻子梅蘭妮亞新婚沒幾年，就出軌了。

川普身邊的知情人士指出，梅蘭妮亞並不是會跟丈夫大聲爭吵的那種妻子，「川普與梅蘭妮亞其實是不吵架的，至少沒有像其他夫妻一樣」。據透露，梅蘭妮亞很少高聲爭吵，也不太顯露生氣，至少在丈夫面前她不會這麼做。

娛樂新聞網站「好萊塢生活」（HollywoodLife）報導，消息人士指出，如果梅蘭妮亞對某件事物感到不悅，通常她是把情緒直接內化，「當她面對她看不順眼的對象時，就會變得如同冰雪般的沉默。」

對於川普經常在推特發表砲火四射的言論，動不動就與人開槓、充滿挑釁，梅蘭妮亞則一點也不以為意。知情人士透露，梅蘭妮亞對於川普推文的看法是「男孩就是這樣」，完全不認為川普的推文有任何不當之處，她也認為當川普保持在戰鬥狀態下，就是他的一種實力展現，對於身為總統的他來說，這樣的特質是非常重要的。

日前川普邀請支持者為愛妻的生日卡簽名祝賀時說道，如果沒有老婆，「就沒有今天的我」，他也形容梅蘭妮亞是他的「基石」。

川普給支持者的訊息中寫道：「家庭是生命裡最棒的珍寶，能夠以美國第一家庭的身分為大家服務，真的是備感榮幸。」

川普與梅蘭妮亞是在2006年結婚，他的第一任妻子是捷克模特兒伊凡娜．川普（Ivana Trump），第二任妻子為女星瑪拉（Marla Maples）。

川普梅蘭妮亞

相關新聞

紅頂商人自由夢：柯氏兄弟與共和黨的金權政治

2018-04-17 11:09

逃離川普治下的美國 他們說到做到

2018-04-17 13:02

FBI搜御用律師 川普保敏感文件未果

2018-04-17 11:56

饒舌歌手獲普立茲獎 肯卓克拉瑪寫歷史

2018-04-17 11:43

恐攻夢魘重現？IS威脅炸毀紐約地鐵！

2018-04-17 11:36

美校警槍傷學生 芝大聯盟要求卸武

2018-04-17 11:27

保險之都德美茵 全美最宜居城市第四

2018-04-17 11:24

范琪斐：美國人對槍的依戀感 常常讓外國人非常困惑

2018-04-17 10:32

川普律師客戶名單 驚見福斯新聞主持人

2018-04-17 09:35

芝加哥餐廳驚豔老饕 慨掏260%小費

2018-04-17 09:13

川普大樓7日奪命火警 警消：電線走火釀禍

2018-04-17 08:41

前FBI局長 批川普不適任總統

2018-04-17 00:14

前FBI局長專訪批川普 經典金句總整理

2018-04-16 20:22

美國南卡監獄犯人打架8小時 7死17傷

2018-04-16 19:22

影／柯米的華麗復仇 出新書受訪批川普「不適任總統」

2018-04-16 18:37

道歉無誠意 工會要求大韓航空二千金辭董事

2018-04-16 18:15

前FBI局長出書前受專訪 用詞犀利多所批評川普

2018-04-16 14:52

與川普隔空對罵 柯米：川普待女人如肉

2018-04-16 14:24

柯米：我寫3位總統 2位是「道德領袖」 1位正巧相反

2018-04-16 14:17

選前查電郵門 柯米：相信柯林頓會當選總統 增加正當性

2018-04-16 14:14

川普是否擔心柯恩變檢方證人？ 白宮發言人拒答

2018-04-16 14:11

柯恩今出庭 川普嗆穆勒：所有律師都關注何時被搜

2018-04-16 14:08

影／2非裔男借廁所未消費 星巴克報警逮捕引眾怒

2018-04-16 14:04

92歲芭芭拉布希放棄治療 CBS誤發訃告立撤

2018-04-16 13:53

爆22病例！雞蛋疑染沙門氏菌 9州召回2億顆

2018-04-16 13:50

柯米專訪說他不適任總統 川普飆罵「渾球」

2018-04-16 13:29

影／美國非裔男在店內等人沒消費 星巴克店員報警逮人

2018-04-16 13:13

一頭銀髮 美前第一夫人芭芭拉成全民奶奶

2018-04-16 13:00

前FBI局長受訪：川普道德上不適任總統

2018-04-16 12:56

竹板+嘻哈 「匯流計畫」舞東西方文化碰撞

2018-04-16 12:54

華時代短片節 啟動全球徵片

2018-04-16 12:52

沙門氏菌汙染疑慮 美急回收2億多顆蛋

2018-04-16 12:19

與川普隔空對罵 FBI前局長柯米：川普把女人看成肉

2018-04-16 11:18

提早拚連任 川普今年第一季募款近3億

2018-04-16 11:00

川普的人事困境如何解？

2018-04-09 11:07
看更多

熱門文章

邊開邊睡4分鐘到站未停 新幹線駕駛：開到睡著

2018-04-16 17:35

南韓前總統朴槿惠萬念俱灰 1審判24年放棄上訴

2018-04-16 16:38

川普突砲轟中國玩人民幣貶值 預告本周又有動作？

2018-04-17 06:50

影／2非裔男借廁所未消費 星巴克報警逮捕引眾怒

2018-04-16 14:04

民憤難消 大韓航空「水瓶門」主角趙顯玟被停職

2018-04-16 22:42

醜聞不斷！韓航千金砸水瓶事件 韓人憤怒要求公司改名

2018-04-16 18:15

日媒：金正恩會習近平 提三請求

2018-04-17 06:19

日本協助大陸「廁所革命」 幫農村蓋廁所、教如廁觀念

2018-04-17 11:14

受夠跋扈千金 韓人連署槓韓航

2018-04-17 00:14

貿易戰逼近 王毅、安倍：暫時不爭東海主權

2018-04-16 23:19

道歉無誠意 工會要求大韓航空二千金辭董事

2018-04-16 18:15

二戰駭人731部隊 日學者擬公布成員名單

2018-04-16 22:28

14歲少女去朋友家玩 偷走千萬日幣大方送同學

2018-04-17 10:47

支持率跌破3成 安倍恐6月下台

2018-04-17 00:14

中國首度點名美英法 反對攻擊敘利亞

2018-04-16 19:51

美商務部禁美企賣零組件給陸廠中興通訊 聯發科或可受益

2018-04-17 09:23

前FBI局長 批川普不適任總統

2018-04-17 00:14

美國南卡監獄犯人打架8小時 7死17傷

2018-04-16 19:22

海理發言24小時後被打臉 川普撤新一波制裁俄羅斯計畫

2018-04-17 08:24

柯米：我寫3位總統 2位是「道德領袖」 1位正巧相反

2018-04-16 14:17

日企搶人 加薪幅度20年最高

2018-04-17 01:56

Netflix財報太漂亮 為美大型科技股開出好采頭

2018-04-17 07:41

道瓊漲逾200點 焦點轉回財報 交投今年最淡

2018-04-17 06:31

抓交替？美欲集結阿拉伯軍隊 讓美軍加速撤離敘利亞

2018-04-17 11:12

愛心正妹竟是雙面人 私下監禁男友毆打致腦積水

2018-04-17 11:34

前FBI局長專訪批川普 經典金句總整理

2018-04-16 20:22

川普又亂推文 誣賴中俄玩貨幣貶值遊戲

2018-04-16 22:36

兩韓籌備歷史峰會 金正恩將踏南韓土地

2018-04-16 14:53

鬥雞界「幹籃哥」 菲律賓鬥雞暴力灌籃爆紅

2018-04-16 20:38

前日相小泉：安倍可能6月下台

2018-04-16 13:56

敘利亞政府軍新一輪屠殺 民房也遭轟炸

2018-04-16 16:58

美國空襲目標 為肢解俄羅斯敘利亞聯盟

2018-04-16 15:52

安倍6月恐下台 日圓走揚

2018-04-17 01:56

與川普隔空對罵 柯米：川普待女人如肉

2018-04-16 14:24

日外相：中日同意習近平和安倍互訪 新華社未證實

2018-04-16 13:51

范琪斐：美國人對槍的依戀感 常常讓外國人非常困惑

2018-04-17 10:32

恐攻夢魘重現？IS威脅炸毀紐約地鐵！

2018-04-17 11:36

南韓家庭統計 男女分工制度抑制生育意願

2018-04-16 19:00

芝加哥餐廳驚豔老饕 慨掏260%小費

2018-04-17 09:13

影／柯米的華麗復仇 出新書受訪批川普「不適任總統」

2018-04-16 18:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top