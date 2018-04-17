梅蘭妮亞打「冷戰」 川普慶生甜喊：她是我的基石

2018-04-17 13:13 世界日報 記者顏伶如╱綜合報導



消息人士指出，面對一連串川普緋聞傳言，47歲的美國第一夫人梅蘭妮亞完全沒有一哭二鬧的反應，而是用「冷戰」做為懲治老公的手段。路透 分享 facebook 消息人士指出，面對一連串美國總統川普緋聞傳言，47歲的第一夫人梅蘭妮亞完全沒有一哭二鬧的反應，甚至連生氣的情緒也極少流露，而是用「冷戰」做為整治老公的手段。

自稱曾與川普發生關係的色情片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels），上個月在老字號新聞節目「60分鐘」（60 Minutes）公開談論這段婚外情。從時間點推算，川普與第三任妻子梅蘭妮亞新婚沒幾年，就出軌了。

川普身邊的知情人士指出，梅蘭妮亞並不是會跟丈夫大聲爭吵的那種妻子，「川普與梅蘭妮亞其實是不吵架的，至少沒有像其他夫妻一樣」。據透露，梅蘭妮亞很少高聲爭吵，也不太顯露生氣，至少在丈夫面前她不會這麼做。

娛樂新聞網站「好萊塢生活」（HollywoodLife）報導，消息人士指出，如果梅蘭妮亞對某件事物感到不悅，通常她是把情緒直接內化，「當她面對她看不順眼的對象時，就會變得如同冰雪般的沉默。」

對於川普經常在推特發表砲火四射的言論，動不動就與人開槓、充滿挑釁，梅蘭妮亞則一點也不以為意。知情人士透露，梅蘭妮亞對於川普推文的看法是「男孩就是這樣」，完全不認為川普的推文有任何不當之處，她也認為當川普保持在戰鬥狀態下，就是他的一種實力展現，對於身為總統的他來說，這樣的特質是非常重要的。

日前川普邀請支持者為愛妻的生日卡簽名祝賀時說道，如果沒有老婆，「就沒有今天的我」，他也形容梅蘭妮亞是他的「基石」。

川普給支持者的訊息中寫道：「家庭是生命裡最棒的珍寶，能夠以美國第一家庭的身分為大家服務，真的是備感榮幸。」

川普與梅蘭妮亞是在2006年結婚，他的第一任妻子是捷克模特兒伊凡娜．川普（Ivana Trump），第二任妻子為女星瑪拉（Marla Maples）。